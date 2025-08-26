Úkaz vznikol kombináciou výfukových plynov a slnečného svetla v hornej atmosfére.
Vo večerných hodinách mohli ľudia na Slovensku na nočnej oblohe sledovať jasné biele svetlo. Rovnaké pozorovania hlásili aj z Nemecka, Česka, Poľska či Maďarska. Úkaz zachytili aj na videu a spočiatku sa nevedelo, čo ho spôsobilo – niektorí tipovali meteor alebo raketu SpaceX Starlink, no išlo o iný umelý objekt, informuje o tom portál iMeteo.
Najpravdepodobnejším vysvetlením je štart čínskej rakety Long March 8A z kozmodrómu Wen-čchang na ostrove Chaj-nan. Pozorovania nesedeli so štartom Starshipu ani „Starlink vláčikom“, ktorý sa zvyčajne javí ako rad oddelených svetiel.
Úkaz trval dlhšie a bol viditeľný z veľkej vzdialenosti vďaka fenoménu „twilight phenomenon“ alebo „space jellyfish“ – výfukové plyny a kondenzované častice v hornej atmosfére sa rozsvietia slnečným svetlom, zatiaľ čo zem pod nimi je už v tme.
Long March 8A je dvojstupňová raketa navrhnutá na vynášanie satelitov na nízku obežnú dráhu. Prvýkrát letela v roku 2025. Zatiaľ nie je jasné, aké zariadenia či satelity raketa vyniesla na obežnú dráhu pri poslednom štarte.