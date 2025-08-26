Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 26. augusta 2025 o 13:16
Čas čítania 0:50

VIDEO: Na oblohe sa objavil záhadný biely pás. Vidieť ho mohli aj ľudia na Slovensku

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
VIDEO: Na oblohe sa objavil záhadný biely pás. Vidieť ho mohli aj ľudia na Slovensku
Zdroj: x.com/@NormandieMeteo

Úkaz vznikol kombináciou výfukových plynov a slnečného svetla v hornej atmosfére.

Vo večerných hodinách mohli ľudia na Slovensku na nočnej oblohe sledovať jasné biele svetlo. Rovnaké pozorovania hlásili aj z Nemecka, Česka, Poľska či Maďarska. Úkaz zachytili aj na videu a spočiatku sa nevedelo, čo ho spôsobilo – niektorí tipovali meteor alebo raketu SpaceX Starlink, no išlo o iný umelý objekt, informuje o tom portál iMeteo

Najpravdepodobnejším vysvetlením je štart čínskej rakety Long March 8A z kozmodrómu Wen-čchang na ostrove Chaj-nan. Pozorovania nesedeli so štartom Starshipu ani „Starlink vláčikom“, ktorý sa zvyčajne javí ako rad oddelených svetiel.

žiara, obloha žiara, obloha žiara, obloha žiara, úkaz
Zobraziť galériu
(4)

Úkaz trval dlhšie a bol viditeľný z veľkej vzdialenosti vďaka fenoménu „twilight phenomenon“ alebo „space jellyfish“ – výfukové plyny a kondenzované častice v hornej atmosfére sa rozsvietia slnečným svetlom, zatiaľ čo zem pod nimi je už v tme.

Long March 8A je dvojstupňová raketa navrhnutá na vynášanie satelitov na nízku obežnú dráhu. Prvýkrát letela v roku 2025. Zatiaľ nie je jasné, aké zariadenia či satelity raketa vyniesla na obežnú dráhu pri poslednom štarte.

26. augusta 2025 o 12:14 Čas čítania 0:34 Česko zaznamenalo dve citeľné zemetrasenia. Vedci žiadajú svedkov o poskytnutie údajov Česko zaznamenalo dve citeľné zemetrasenia. Vedci žiadajú svedkov o poskytnutie údajov
26. augusta 2025 o 11:29 Čas čítania 0:29 Pentagon by mohol zmeniť názov. Trump preferuje „Ministerstvo vojny“ Pentagon by mohol zmeniť názov. Trump preferuje „Ministerstvo vojny“
26. augusta 2025 o 10:44 Čas čítania 1:05 Automobilky a priemysel v Nemecku prepúšťajú tisíce ľudí. Mladí absolventi budú mať menej príležitostí Automobilky a priemysel v Nemecku prepúšťajú tisíce ľudí. Mladí absolventi budú mať menej príležitostí
žiara, úkaz
Zdroj: x.com/@NormandieMeteo
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: x.com/@NormandieMeteo
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred hodinou
NBS upozorňuje Slovákov na nový typ podvodu. Tieto aplikácie vás môžu pripraviť o peniaze
NBS upozorňuje Slovákov na nový typ podvodu. Tieto aplikácie vás môžu pripraviť o peniaze
pred 3 hodinami
USA potvrdili prvý prípad človeka infikovaného mäso požierajúcim parazitom. V okolitých štátoch je tento hmyz premnožený
USA potvrdili prvý prípad človeka infikovaného mäso požierajúcim parazitom. V okolitých štátoch je tento hmyz premnožený
dnes o 09:05
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
dnes o 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
dnes o 12:19
Kedy pôjdete do dôchodku? Prehľad Slovákov, ktorí budú pracovať aj po sedemdesiatke (TABUĽKA)
Kedy pôjdete do dôchodku? Prehľad Slovákov, ktorí budú pracovať aj po sedemdesiatke (TABUĽKA)
pred hodinou
Premiér Fico otvoril nový závod. Poskytne stovky nových pracovných miest
Premiér Fico otvoril nový závod. Poskytne stovky nových pracovných miest
pred 3 dňami
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
22. 8. 2025 13:05
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
dnes o 09:05
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
včera o 16:13
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
dnes o 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 2 dňami
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
19. 8. 2025 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
22. 8. 2025 13:05
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 3 dňami
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
19. 8. 2025 17:57
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
22. 8. 2025 6:29
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
20. 8. 2025 12:29
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
Lifestyle news
Spotify prichádza s ďalšou novinkou. Po novom budeš môcť kamošom písať už aj cez streamovaciu platformu pred 21 minútami
Jedna vila, 40 hudobníkov, 60 hodín non-stop tvorby. Leaky od Zaya či Luca Brassiho môžeš sledovať aj ty pred 38 minútami
Ženy z rodu Gilmorovcov oslávia 25. výročie. Vzniká dokument o kultúrnom fenoméne, ktorý priniesol seriál pred hodinou
Nový svetový rekord: 174 parašutistov vytvorilo dychberúcu formáciu (+VIDEO) pred 3 hodinami
20 cestujúcich muselo pred vzletom opustiť palubu lietadla. Dôvodom bola jeho hmotnosť dnes o 13:01
Snoop Dogg kritizuje LGBTQ+ obsah v detských filmoch. Nevie, ako má scénky vysvetliť svojim vnúčatám dnes o 11:56
Slovenská influencerka Tatiana Žideková je dvojnásobnou mamičkou. Na svet priviedla syna Marka dnes o 10:27
Premena Meghan Trainor vyvolala vlnu komentárov. Speváčka sa bráni sebavedomým odkazom dnes o 10:17
Slovensko Všetko
Premiér Fico otvoril nový závod. Poskytne stovky nových pracovných miest
pred hodinou
Premiér Fico otvoril nový závod. Poskytne stovky nových pracovných miest
Firma plánuje vyrábať až 32-tisíc tepelných čerpadiel ročne a do roku 2030 zvýšiť počet zamestnancov na 600.
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu očakávať?
dnes o 12:51
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu očakávať?
NBS upozorňuje Slovákov na nový typ podvodu. Tieto aplikácie vás môžu pripraviť o peniaze
pred hodinou
NBS upozorňuje Slovákov na nový typ podvodu. Tieto aplikácie vás môžu pripraviť o peniaze
Nemocnica v Myjave dočasne pozastavila chirurgickú pohotovosť. Hlásia nedostatok lekárov
pred 18 minútami
Nemocnica v Myjave dočasne pozastavila chirurgickú pohotovosť. Hlásia nedostatok lekárov
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
dnes o 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Známa firma, ktorá dodávala vlákna aj pre Nike, končí. Objednávky klesli o takmer tretinu a firma znížila výrobu na polovicu
dnes o 09:58
Známa firma, ktorá dodávala vlákna aj pre Nike, končí. Objednávky klesli o takmer tretinu a firma znížila výrobu na polovicu
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
9. 8. 2025 16:50
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Zahraničie Všetko
Elon Musk žaluje Apple aj OpenAI. Žiada od nich miliardové odškodnenie
včera o 19:51
Elon Musk žaluje Apple aj OpenAI. Žiada od nich miliardové odškodnenie
dnes o 09:14
Poľský prezident presadzuje zákaz „banderovských symbolov“. Ukrajina hovorí o zásahu do práv občanov
dnes o 10:44
Automobilky a priemysel v Nemecku prepúšťajú tisíce ľudí. Mladí absolventi budú mať menej príležitostí

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia