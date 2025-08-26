Vakcínu vyvinula francúzska spoločnosť Valneva, ktorá plánuje pokračovať v globálnej distribúcii.
Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) pozastavil licenciu vakcíny Ixchiq od francúzskej spoločnosti Valneva proti vírusu chikungunya, ktorý šíria komáre. Dôvodom sú viaceré hlásenia o závažných vedľajších účinkoch, najmä u ľudí vo veku 70 až 82 rokov.
Ixchiq, schválená FDA v roku 2023, je jednou z dvoch očkovacích látok proti tomuto vírusu, ktorý sa pôvodne vyskytoval v tropických a subtropických oblastiach, no v posledných rokoch sa rozšíril aj do iných regiónov. Európska lieková agentúra (EMA) a ďalšie úrady teraz prehodnocujú jej bezpečnosť, hlavne pre starších ľudí.
Vírus chikungunya spôsobuje horúčky, bolesti kĺbov, hlavy a svalov, môže mať dlhodobé následky a ohrozuje najmä seniorov a novorodencov. WHO už varovala pred rizikom epidémie, pričom klimatické zmeny umožňujú komárom šíriť vírus do nových oblastí. Tento rok zaznamenalo ECDC v Európe rekordných 27 lokálnych epidémií. Valneva deklaruje, že naďalej plánuje zabezpečiť dostupnosť vakcíny pre globálny boj proti vírusom.