Dobrá správa pre vodičov: Pri Bratislave dokončia dôležitú križovatku, ktorá odľahčí D1

Križovatku Bernolákovo otvoria skôr a vodičov čaká uzávierka D1.
- Vodiči v okolí Bernolákova a Triblaviny sa dočkajú zlepšenia dopravy už v najbližších týždňoch. Národná diaľničná spoločnosť plánuje otvoriť prvé tri vetvy križovatky Bernolákovo ešte pred začiatkom školského roka.
- Na konci augusta (28. – 30. 8.) otvorí NDS tri vetvy križovatky: zjazd z D1 od Trnavy, výjazd na D1 do Bratislavy a zjazd z D1 na Bernolákovo a Chorvátsky Grob. Poslednú, zatiaľ uzavretú, vetvu smerom na Trnavu sprístupnia v ďalších týždňoch.
- Otváranie križovatky si však vyžiada úplnú uzávierku D1 pri Bratislave.
Širší kontext: V smere od Senca po Zlaté piesky uzavrú diaľnicu od štvrtka 28. augusta o 20:00 až do noci na sobotu 30. augusta. Počas uzávierky budú mechanizmy premiestňovať betónové zvodidlá a pracovníci budú vyznačovať nové dopravné pruhy. Doprava smerom na Trnavu ostane bez zmien.
Podľa investičného riaditeľa NDS Júliusa Mihálika získajú obyvatelia dotknutých obcí z novej križovatky najväčšie výhody – okrem rýchlejšej dopravy aj nižší hluk vďaka protihlukovým stenám.
Prečítaj si aj tieto články:
13. augusta 2025 o 10:45 Čas čítania 2:15 VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
22. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 5:01 Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate