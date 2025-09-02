Kategórie
dnes 2. septembra 2025 o 18:01
Čas čítania 0:56

Najvyššie platy sú vo financiách. V týchto zamestnaniach majú plat nad 2-tisíc eur

Kategória:
Slovensko
Najvyššie platy sú vo financiách. V týchto zamestnaniach majú plat nad 2-tisíc eur
Zdroj: Flickr

Priemerná mzda v hospodárstve v 2. štvrťroku vzrástla o 8,8 % na 1 654 eur.

  • Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve dosiahla v 2. štvrťroku 2025 hodnotu 1654 eur.
  • Medziročne stúpla o 8,8 % a reálne mzdy rástli o 4,5 %. V porovnaní s 1. štvrťrokom sa mzda po sezónnom očistení zvýšila o 3,4 %.
  • Rast zaznamenalo všetkých 19 sledovaných odvetví, v polovici z nich dokonca prekročil 10 %. Najnižší nárast bol v realitách (niečo vyše 4 %), najvyšší vo vodohospodárstve, kde platy stúpli o viac ako 16 %.
  • Výrazne si polepšili aj zamestnanci školstva, zdravotníctva a energetiky. V školstve a štátnej správe zohrali úlohu aj jednorazové odmeny.

Širší kontext: Najviac zarábajú zamestnanci vo finančníctve a poisťovníctve (2827 eur). Nasleduje oblasť informácií a komunikácie (2664 eur) a verejná správa s obranou (2383 eur). Tesne pod hranicou 2000 eur zostalo zdravotníctvo a sociálna pomoc (1962 eur). Priemysel dosiahol priemernú mzdu 1791 eur.

Pod celoslovenským priemerom sa nachádzajú ubytovacie a stravovacie služby (950 eur), stavebníctvo (1164 eur), poľnohospodárstvo, administratívne služby, reality či oblasť umenia, zábavy a rekreácie. Vo všetkých týchto sektoroch zamestnanci zarábajú menej ako 1500 eur.

Z regionálneho pohľadu si najlepšie vedie Bratislavský kraj s priemernou mzdou 1960 eur. Na opačnom konci je Prešovský kraj (1299 eur). V Košickom kraji dosahuje mzda 1629 eur a práve tu bol aj najvýraznejší medziročný rast – až o 13,3 %. Najmenej rástli platy v Bratislavskom kraji, o 2,6 %.

Pomocou tejto kalkulačky si vieš vypočítať, koľko Slovákov má vyšší plat ako ty.

Súvisiace témy:
Ekonomika Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Flickr
