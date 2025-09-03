Na vrchole rebríčka sa umiestnili Slovenské elektrárne.
Magazín Forbes spolu s PwC a FinStatom prvýkrát predstavil rebríček 50 top firiem Slovenska. Hodnotenie nevychádza iba z tržieb či zisku, ale aj z toho, koľko firmy odvádzajú štátu a aký majú vplyv na zamestnanosť, uvádza v tlačovej správe.
Na vrchole rebríčka sa umiestnili Slovenské elektrárne, ktoré vlani dosiahli čistý zisk vyše 815 miliónov eur, pričom EBITDA presiahla 1,7 miliardy eur. Druhé miesto obsadil Volkswagen Slovakia, tretia skončila Kia Slovakia s čistým ziskom nad 680 miliónov eur.
V Top 10 sa dostali aj Slovnaft, Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Continental Tires Slovakia, Slovak Telekom a reťazec Lidl.
|1. Slovenské elektrárne
|2. Volkswagen Slovakia
|3. Kia Slovakia
|4. Slovnaft
|5. Slovenská sporiteľňa
|6. Všeobecná úverová banka
|7. Continental Tires Slovakia
|8. Slovak Telekom
|9. Lidl Slovenská republika
|10. Tatra banka
Posun zaznamenali banky a telekomunikácie
Najviac zastúpené odvetvia rebríčka sú energetika a automobilový priemysel. Zaujímavý posun zaznamenali aj banky, telekomunikácie či zbrojárstvo. Naopak, U.S. Steel Košice sa dostal do prvej päťdesiatky najmä vďaka zamestnanosti, hoci vykázal stratu blízku 100 miliónom eur.
Rebríček tak ukazuje, ktoré firmy najviac prispievajú k fungovaniu štátu, či už cez dane, odvody alebo zamestnanosť.