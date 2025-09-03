Pellegrini naopak vyzval vládu, aby sa správou Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorá vyvrátila tvrdenia splnomocnenca Petra Kotlára o DNA vo vakcínach, čím skôr zaoberala.
Koaličná SNS reagovala na vyjadrenia prezidenta Petra Pellegriniho k téme vakcín proti COVID-19. Andrej Danko vyhlásil, že prezident sa opäť postavil „na opačnú stranu barikády“ a využil situáciu. Strana podľa neho neznevažuje Slovenskú akadémiu vied (SAV), ale považuje za potrebné viesť odbornú diskusiu o tom, ktoré vakcíny ľuďom pomáhajú a ktoré môžu škodiť.
Pellegrini po stretnutí s predsedom SAV Martinom Venhartom odporučil vláde, aby sa správou akadémie čo najskôr oficiálne zaoberala. Venhart ho uistil, že vedci využili najmodernejšie metódy, konali podľa požiadaviek vlády a pracovali bez akéhokoľvek politického tlaku.
SAV analýzu spracovala po vyjadreniach vládneho splnomocnenca Petra Kotlára, ktorý tvrdil, že vakcíny obsahujú vysoké množstvo DNA. Vedecké testy tieto tvrdenia vyvrátili. Akadémia upozornila, že Kotlárove závery vychádzali z nesprávnych postupov alebo chybne interpretovaných výsledkov a označila ich za zavádzajúce.