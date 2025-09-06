Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 6. septembra 2025 o 6:39
Čas čítania 1:15

V KDR vypukla epidémia. Stihla si už vyžiadať 15 obetí

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
V KDR vypukla epidémia. Stihla si už vyžiadať 15 obetí
Zdroj: Wikimedia/NIAID

Od konca augusta hlásia viaceré prípady nákazy a mnohé obete.

V Konžskej demokratickej republike (KDR) vypukla nová epidémia vírusového ochorenia ebola. Od konca augusta jej podľahlo 15 ľudí vrátane štyroch zdravotníkov, oznámilo vo štvrtok ministerstvo zdravotníctva KDR. U 28 osôb sa objavili príznaky ochorenia ebola, ktoré však ešte nebolo potvrdené laboratórnymi testami, uviedla agentúra AFP.

Ohnisko epidémie sa nachádza v oblastiach Bulape a Mweka v provincii Kasai v strednej časti KDR, odkiaľ úrady hlásili výskyt nakazených s typickými príznakmi eboly – horúčkou, zvracaním, hnačkou a krvácaním. Analýzou odobratých vzoriek v Národnom inštitúte pre biomedicínsky výskum v Kinshase sa ako príčina ochorenia potvrdil vírus ebola.

Do provincie Kasai následne dorazila zásahová jednotka spoločne s expertmi Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v oblastiach epidemiológie, prevencie a kontroly infekcií, laboratórnej diagnostiky a manažmentu chorých. Experti na komunikáciu rizík zabezpečujú osvetu v miestnych komunitách a inštruujú obyvateľov, ako sa chrániť. Počíta sa s očkovaním rizikových skupín.

WHO zároveň dodala do postihnutých oblastí dve tony zásob vrátane osobných ochranných prostriedkov, mobilného laboratória a lekárskeho vybavenia.

V oblasti už vypuklo 15 epidémií eboly

Región, kde prepukla najnovšia epidémia, je ťažko dostupný: po cestách trvá presun z provinčného sídla Tshikapa najmenej jeden deň a letecké spojenie je obmedzené.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Posledná epidémia eboly v KDR vypukla pred tromi rokmi v provincii Équateur, pripravila o život šesť ľudí a podarilo sa ju zvládnuť za menej než tri mesiace.

V provincii Kasai boli predchádzajúce epidémie hlásené v rokoch 2007 a 2008. Celkovo mala KDR od identifikácie vírusu v roku 1976 pätnásť epidémií eboly.

Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou smrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti.

Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov, považovaných za prirodzených hostiteľov. Medzi ľuďmi sa vírus šíri priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami infikovanej osoby či mŕtveho, s kontaminovanými predmetmi alebo s telom osoby, ktorá ochorela na ebolu.

4. septembra 2025 o 14:45 Čas čítania 0:17 Na Slovensku spúšťajú registráciu na očkovanie novou vakcínou proti covidu Na Slovensku spúšťajú registráciu na očkovanie novou vakcínou proti covidu
4. septembra 2025 o 12:09 Čas čítania 0:42 Florida plánuje zrušiť povinné očkovanie detí. Odborníci varujú pred možnými rizikami Florida plánuje zrušiť povinné očkovanie detí. Odborníci varujú pred možnými rizikami
31. augusta 2025 o 7:00 Čas čítania 9:29 Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž) Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
Ebola
Zdroj: Wikimedia/NIAID
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy zo sveta Vírusy
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Wikimedia/NIAID
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 hodinami
Demokrati predložili návrh na nový príspevok. Rodičia prvákov by mohli dostať o 20 eur navyše
Demokrati predložili návrh na nový príspevok. Rodičia prvákov by mohli dostať o 20 eur navyše
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
včera o 17:39
Diskontná sieť Action otvorí prvú predajňu v Košiciach. Obchod ponúka široký výber lacného tovaru
Diskontná sieť Action otvorí prvú predajňu v Košiciach. Obchod ponúka široký výber lacného tovaru
pred 2 dňami
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
dnes o 06:39
V KDR vypukla epidémia. Stihla si už vyžiadať 15 obetí
V KDR vypukla epidémia. Stihla si už vyžiadať 15 obetí
včera o 16:25
Hostinec Havran nad Piešťanmi zatvorila hygiena. Majiteľ vysvetlil problémy s vodou
Hostinec Havran nad Piešťanmi zatvorila hygiena. Majiteľ vysvetlil problémy s vodou
pred 2 dňami
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
včera o 09:52
Trinásty dôchodok: Vysvetľujeme veľkú zmenu pravidiel
Trinásty dôchodok: Vysvetľujeme veľkú zmenu pravidiel
pred 3 hodinami
Demokrati predložili návrh na nový príspevok. Rodičia prvákov by mohli dostať o 20 eur navyše
Demokrati predložili návrh na nový príspevok. Rodičia prvákov by mohli dostať o 20 eur navyše
včera o 17:39
Diskontná sieť Action otvorí prvú predajňu v Košiciach. Obchod ponúka široký výber lacného tovaru
Diskontná sieť Action otvorí prvú predajňu v Košiciach. Obchod ponúka široký výber lacného tovaru
včera o 16:25
Hostinec Havran nad Piešťanmi zatvorila hygiena. Majiteľ vysvetlil problémy s vodou
Hostinec Havran nad Piešťanmi zatvorila hygiena. Majiteľ vysvetlil problémy s vodou
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
pred 3 dňami
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
2. 9. 2025 8:21
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
pred 4 dňami
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 2 dňami
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Lifestyle news
Jeden z najdesivejších hororov posledných rokov je späť. Po tomto filme sa budeš báť zdvihnúť telefón pred hodinou
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá tohtoročné hniezdočko lásky včera o 19:00
Legendy boxu Mike Tyson a Floyd Mayweather sa proti sebe postavia v ringu včera o 17:56
Ema Lacová zakladá nový biznis. Tetovanie a piercingy si budeš môcť dať urobiť v jej ružovom štúdiu včera o 17:09
VIDEO: Prvá upútavka na tretiu sériu Monster je tu. Sériový vrah v nej vyrezáva masky z kože obetí včera o 16:26
Prvá ženská posila rychlích kluků vydala svoje prvé EP. Juli Koli prichádza s debutom Konec Prázdnin včera o 15:41
Halloween tento rok prišiel skôr vďaka Lady Gage. Videoklip k jej novej skladbe režíroval legendárny Tim Burton včera o 14:53
Víťazi Love Islandu 2024 sa zasnúbili. Kika a Trabo si svoje „áno“ povedali na ostrove lásky včera o 13:41
Zahraničie Všetko
VIDEO: Ukrajinské drony zasiahli jednu z najväčších ropných rafinérií v Rusku
včera o 19:31
VIDEO: Ukrajinské drony zasiahli jednu z najväčších ropných rafinérií v Rusku
Podľa ukrajinského veliteľa dronov došlo k zásahu priemyselného závodu, pričom oblastný gubernátor potvrdil, že neboli hlásené žiadne civilné obete.
AKTUÁLNE: Fico sa stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským
včera o 14:19
AKTUÁLNE: Fico sa stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským
Smrteľný útok žraloka pri Sydney: muž zomrel po napadnutí vo vode, pláže uzavreli
pred 2 hodinami
Smrteľný útok žraloka pri Sydney: muž zomrel po napadnutí vo vode, pláže uzavreli
AKTUÁLNE: Žiak na nemeckej strednej škole bodol učiteľku. Jej zranenia sú vážne
včera o 11:29
AKTUÁLNE: Žiak na nemeckej strednej škole bodol učiteľku. Jej zranenia sú vážne
Podpredsedníčka britskej vlády Angela Raynerová odstúpila z funkcie. Dôvodom je daňový škandál
včera o 14:55
Podpredsedníčka britskej vlády Angela Raynerová odstúpila z funkcie. Dôvodom je daňový škandál
Rokovanie medzi Ficom a Zelenským sa skončilo. Ukrajinský prezident ho označil za prínosné
včera o 16:20
Rokovanie medzi Ficom a Zelenským sa skončilo. Ukrajinský prezident ho označil za prínosné
Slovensko Všetko
Občania Slovenska dnes rozhodujú v doplňujúcich voľbách. Volia si starostov a poslancov zastupiteľstiev
pred 30 minútami
Občania Slovenska dnes rozhodujú v doplňujúcich voľbách. Volia si starostov a poslancov zastupiteľstiev
včera o 18:46
Koalícia zvažuje zrušenie niektorých štátnych sviatkov. Potvrdil to koaličný poslanec Richard Glück
pred hodinou
Aká bude tohtoročná zima? Severnú Ameriku zasiahnu kruté mrazy, Európa si na sneh počká do začiatku roka
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
pred 3 dňami
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
Finančné starosti počas štúdia môžu byť menšie, ak poznáš všetky dostupné možnosti podpory.
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. 9. 2025 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia