Natália Mišániová
dnes 5. septembra 2025 o 18:01
Čas čítania 0:30

V Česku testujú nové dopravné značenia pre motorkárov: Špeciálne elipsy majú znižovať riziko nehôd

Kategória:
Zahraničie
V Česku testujú nové dopravné značenia pre motorkárov: Špeciálne elipsy majú znižovať riziko nehôd
Zdroj: Polícia SR - Prešovský kraj

Podľa odborníkov by sa podobné opatrenia zišli aj na Slovensku, napríklad na Pezinskej Babe.

Na obľúbenej motorkárskej trase pri Červenohorskom sedle v Česku sa objavili nové biele elipsy pozdĺž stredovej čiary. Ide o test nového dopravného značenia, ktoré má znížiť riziko stretu motorkárov s protiidúcimi vozidlami, informuje web Topspeed.sk.

Podľa štatistík českého Centra dopravného výskumu až 40 % smrteľných nehôd motocyklistov vzniká v zákrutách, kde majú tendenciu jazdiť bližšie k stredu vozovky. Nové značenie má presne tomuto zabrániť a ochrániť životy účastníkov cestnej premávky.

Opatrenia by sa zišli aj na Slovensku 

Ak sa systém osvedčí, plánuje sa rozšíriť aj na ďalšie úseky. Podobné riešenia už priniesli pozitívne výsledky v Rakúsku, Slovinsku či Luxembursku. Podľa odborníkov by sa podobné opatrenia zišli aj na Slovensku, napríklad na Pezinskej Babe či iných horských priechodoch s vysokým rizikom nehôd v zákrutách.

5. septembra 2025 o 7:58 Čas čítania 0:34 Poľovník mieril na líšku, no projektil zasiahol detskú izbu. Polícia pri Leviciach preveruje vážny prípad Poľovník mieril na líšku, no projektil zasiahol detskú izbu. Polícia pri Leviciach preveruje vážny prípad
4. septembra 2025 o 19:16 Čas čítania 0:44 Počet obetí v Lisabone stúpol na 16. Ďalších 5 ľudí je vážne zranených Počet obetí v Lisabone stúpol na 16. Ďalších 5 ľudí je vážne zranených
4. septembra 2025 o 14:59 Čas čítania 0:24 Do skupiny detí v Berlíne vrazilo auto. Z miesta hlásia viacero zranených Do skupiny detí v Berlíne vrazilo auto. Z miesta hlásia viacero zranených
nehoda motorka
Zdroj: Polícia SR - Prešovský kraj
Česko Správy zo sveta
