Podľa odborníkov by sa podobné opatrenia zišli aj na Slovensku, napríklad na Pezinskej Babe.
Na obľúbenej motorkárskej trase pri Červenohorskom sedle v Česku sa objavili nové biele elipsy pozdĺž stredovej čiary. Ide o test nového dopravného značenia, ktoré má znížiť riziko stretu motorkárov s protiidúcimi vozidlami, informuje web Topspeed.sk.
Podľa štatistík českého Centra dopravného výskumu až 40 % smrteľných nehôd motocyklistov vzniká v zákrutách, kde majú tendenciu jazdiť bližšie k stredu vozovky. Nové značenie má presne tomuto zabrániť a ochrániť životy účastníkov cestnej premávky.
Opatrenia by sa zišli aj na Slovensku
Ak sa systém osvedčí, plánuje sa rozšíriť aj na ďalšie úseky. Podobné riešenia už priniesli pozitívne výsledky v Rakúsku, Slovinsku či Luxembursku. Podľa odborníkov by sa podobné opatrenia zišli aj na Slovensku, napríklad na Pezinskej Babe či iných horských priechodoch s vysokým rizikom nehôd v zákrutách.