Organizátori zdôraznili, že nepripustia, aby ich umlčovali.
Maďarská polícia zakázala konanie 5. ročníka Pécs Pride, ktorý je naplánovaný na 4. októbra. Odvolala sa pritom na sprísnený zákon o zhromažďovaní a ústavnú zmenu, podľa ktorých sa v krajine nesmú konať podujatia propagujúce homosexualitu.
Organizátori však oznámili, že pochod sa uskutoční aj napriek zákazu. Podľa nich ide o vážny zásah do ľudských práv a slobody prejavu. „Nedovolíme, aby nás umlčali,“ uviedli na sociálnych sieťach.
Podobný zákaz polícia vydala aj pri tohtoročnom Budapest Pride, kde sa napriek hrozbám pokút zhromaždili desaťtisíce ľudí vrátane diplomatov a europoslancov. Pécs je jediné maďarské mesto mimo Budapešti, kde sa pochod Pride pravidelne koná – tento rok mal byť súčasťou Festivalu ľudských práv.