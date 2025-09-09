Evakuácia obyvateľov dotknutých ulíc má byť vykonaná do 9.00 h.
- V časti centra Bratislavy prebieha aktuálne, pre nález nevybuchnutej leteckej bomby z druhej svetovej vojny, evakuácia obyvateľov.
- Polícia opätovne žiada obyvateľov, aby opustili priestory budov dotknutých ulíc, ako sú Mlynské Nivy, Košická, Landererova, Pribinova, Dostojevského rad a Karadžičova. Informuje o tom na sociálnej sieti.
- Evakuácia obyvateľov dotknutých ulíc má byť vykonaná do 9.00 h.
Citát: „Žiadame obyvateľov, aby najneskôr do 09.00 h opustili priestory budov, aby zachovali pokoj a rešpektovali výzvy polície,“ apeluje polícia.
Ďalšie informácie: Následne polícia po 9.00 h uzatvorí okolité cestné komunikácie pre všetku dopravu. Dopravné obmedzenia sa dotknú aj mestskej hromadnej dopravy (MHD). Pyrotechnické práce by mali byť ukončené do 12.00 h.
Čo sa stalo: Muníciu našli v hlavnom meste v pondelok (8. 9.) večer pri výkopových prácach v areáli staveniska v blízkosti križovatky ulíc Landererova - Čulenova. Na miesto bola privolaná polícia aj s pyrotechnikmi. Tí určili, že ide o leteckú bombu pochádzajúcu z obdobia druhej svetovej vojny. Pyrotechnici bombu zaistili za účelom jej ďalšieho zneškodnenia. Polícia ubezpečuje obyvateľov, že im nehrozí nebezpečenstvo.