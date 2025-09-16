Žiadosť je možné podať online cez portál slovensko.sk alebo papierovou formou cez pobočku Sociálnej poisťovne.
Ak ste utrpeli pracovný úraz alebo ochoreli na chorobu z povolania a trvalo vám klesla pracovná schopnosť, môžete mať nárok na jednorazové vyrovnanie z úrazového poistenia. Ide o finančnú kompenzáciu pre tých, ktorých schopnosť pracovať klesla aspoň o 10 %, ale nie viac ako 40 %. Pri väčšom poklese by sa uplatnila úrazová renta, informuje portál Peniaze.sk.
Výška dávky závisí od viacerých faktorov, najmä od vášho príjmu a presného percenta poklesu pracovnej schopnosti. Nárok vzniká aj tým, ktorí dosiahli dôchodkový vek alebo poberajú predčasný dôchodok, ak im pracovná schopnosť klesla o 10 % alebo viac.
O vyrovnanie môžete požiadať jednoducho online cez portál slovensko.sk, pričom budete potrebovať občiansky preukaz s čipom a kvalifikovaný elektronický podpis. Alternatívne je možné podať žiadosť aj papierovou formou, ktorú si stiahnete z webu Sociálnej poisťovne alebo vyzdvihnete na pobočke, a následne ju doručíte osobne alebo poštou.