Natália Mišániová
dnes 16. septembra 2025 o 6:29
Čas čítania 0:33

Pracovný úraz alebo choroba z povolania? Zisti, či máš nárok na kompenzáciu od štátu

Slovensko
Pracovný úraz alebo choroba z povolania? Zisti, či máš nárok na kompenzáciu od štátu
Zdroj: Pexels/RDNE Stock project

Žiadosť je možné podať online cez portál slovensko.sk alebo papierovou formou cez pobočku Sociálnej poisťovne.

Ak ste utrpeli pracovný úraz alebo ochoreli na chorobu z povolania a trvalo vám klesla pracovná schopnosť, môžete mať nárok na jednorazové vyrovnanie z úrazového poistenia. Ide o finančnú kompenzáciu pre tých, ktorých schopnosť pracovať klesla aspoň o 10 %, ale nie viac ako 40 %. Pri väčšom poklese by sa uplatnila úrazová renta, informuje portál Peniaze.sk.

Výška dávky závisí od viacerých faktorov, najmä od vášho príjmu a presného percenta poklesu pracovnej schopnosti. Nárok vzniká aj tým, ktorí dosiahli dôchodkový vek alebo poberajú predčasný dôchodok, ak im pracovná schopnosť klesla o 10 % alebo viac.

O vyrovnanie môžete požiadať jednoducho online cez portál slovensko.sk, pričom budete potrebovať občiansky preukaz s čipom a kvalifikovaný elektronický podpis. Alternatívne je možné podať žiadosť aj papierovou formou, ktorú si stiahnete z webu Sociálnej poisťovne alebo vyzdvihnete na pobočke, a následne ju doručíte osobne alebo poštou.

Správy z domova
Domov
Zdieľať
Diskusia