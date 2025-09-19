- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
Na frekventovanom námestí v Prievidzi sa vo štvrtok dopoludnia odohrala dráma.
Na námestí v Prievidzi sa vo štvrtok predpoludním odohrala dramatická situácia. Muž vo veku 62 rokov prišiel k stromu pred obchodným domom, priviazal si na konár slučku a pokúsil sa obesiť. Mestská polícia spresnila, že kamery zachytili jeho príchod krátko po jedenástej hodine, informujú Noviny.sk.
„Kráčal po námestí, rýchlym krokom prišiel k najbližšiemu stromu, uviazal si o konár slučku, na ktorú sa zavesil a ostal na mieste visieť,“ uviedol zástupca náčelníka Vít Zajac. Hoci sa na námestí pohybovalo množstvo ľudí, nikto na situáciu nereagoval.
Muž visel na strome niekoľko minút, až kým okoloidúci neupozornili pracovníka bezpečnostnej služby z neďalekého supermarketu. „Ľudia mi prišli ohlásiť človeka, ktorý je zavesený na strome. Vyšiel som von, bol zavesený na tomto špagáte,“ opísal zásah SBS-kár Tomáš Matejovič. Podľa jeho slov prišiel na miesto doslova v poslednej chvíli.
Záchranári po príchode poskytli mužovi prvú pomoc a previezli ho do nemocnice v Bojniciach. „Pacienta sme transportovali v stabilizovanom stave,“ informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimeková.
Podľa mestskej polície prípad šokoval aj svojou odozvou medzi ľuďmi. „Zarážajúce bolo to, že v podstate na mieste bol niekoľko minút. Po frekventovanom námestí chodilo dosť ľudí, niektorí sa aj pozreli jeho smerom, ale nikto nijakým spôsobom nereagoval,“ dodal Zajac. Polícia zároveň pripomenula, že pri podobných situáciách je kľúčové okamžite volať linku 112.
– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566
– Online poradňa Ligy za duševné zdravie
– Online poradňa pre mladých IPčko
– Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie a pre ľudí, ktorí im chcú pomôcť: 0800 212 212
– Nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550, Adresár Koordinačno-metodického centra obsahuje kontakty pre každý kraj
– V prípade ohrozenia volaj 158 alebo 112, na číslo 112 môžeš poslať aj sms správu.
