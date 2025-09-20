Ceny pohonných látok by mali v budúcom týždni ďalej mierne rásť.
Ceny pohonných látok by mali pokračovať v budúcom týždni v miernom raste. Cenové výkyvy budú pravdepodobne naďalej oscilovať na úrovni približne jeden až dva centy za liter benzínu či nafty. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
„Na trhu s ropou sa v posledných dňoch prelínajú protichodné faktory. V noci na 14. septembra bola ukrajinskými dronmi napadnutá ďalšia ruská rafinéria Kirishi v Leningradskej oblasti, ktorá patrí medzi najväčšie v krajine s kapacitou približne 355-tisíc barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Poškodenie a dočasné odstavenie časti prevádzky vyvolalo obavy z výpadkov v dodávkach a krátkodobo podporilo rast cien ruskej ropy,“ priblížil.
„Do toho sa pridáva aj geopolitika, americký prezident Donald Trump vyzval európske krajiny vrátane Slovenska, aby prestali odoberať ruskú ropu. Realita je však taká, že trhy a odberatelia sa touto rétorikou zatiaľ veľmi neriadia a obchod pokračuje ďalej,“ podčiarkol.
Dodal, že Medzinárodná energetická agentúra (IEA) stále varuje pred možným prebytkom ropy ku koncu roka, keďže OPEC+ zvyšuje produkciu a USA s Brazíliou ťažia rekordné objemy. „To môže strednodobo tlačiť ceny nadol, aj keď geopolitické riziká ostávajú,“ uzavrel analytik.
