TASR
dnes 24. septembra 2025 o 15:36
Čas čítania 1:25

Niektorí Slováci majú nárok na odvodovú úľavu. Od budúceho roka si ju môžu uplatniť vo výške 300 eur

Kategória:
Slovensko
Niektorí Slováci majú nárok na odvodovú úľavu. Od budúceho roka si ju môžu uplatniť vo výške 300 eur
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Od januára 2026 bude pre zamestnancov - trénerov platiť odvodová úľava.

  • Od januára budúceho roka bude platiť pre zamestnancov - trénerov odvodová úľava v sume 300 eur mesačne.
  • Dôležité je, aby ich zamestnávatelia v období od 1. novembra do 31. decembra 2025 nahlásili do registra Sociálnej poisťovne prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzických osôb - zmena. 
  • Táto zmena súvisí s novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá začne platiť od januára 2026. Uplatniť si odvodovú odpočítateľnú položku z príjmu môžu zamestnanci, teda tréneri na základe pracovnej zmluvy, dohody či zmluvy o výkone činnosti športového odborníka, a to samostatne na každý právny vzťah.
  • Túto úľavu si nemusia osobitne uplatniť či nahlásiť u zamestnávateľa, platí automaticky aj v prípade, ak má zamestnanec viac právnych vzťahov súčasne.

Citát: „Zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce nemôže byť zamestnancom - trénerom. To znamená, že ak má zamestnanec uplatnenú odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci, tak si nemôže uplatňovať odvodovú odpočítateľnú položku trénera,“ uviedla SP.

22. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 10:14 „Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo „Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo

Širší kontext: Vymeriavací základ zamestnanca, teda trénera, sa od januára budúceho roka znižuje o odvodovú odpočítateľnú položku o 300 eur. V prípade, že je jeho vymeriavací základ za kalendárny mesiac nižší ako 300 eur, tak odvodová odpočítateľná položka je v sume tohto základu. Ak povinné poistenie zamestnanca trvalo iba časť kalendárneho mesiaca, tak vymeriavací základ sa znižuje o odvodovú odpočítateľnú položku v sume 300 eur.

Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie úrazového a garančného poistenia sa o odvodovú odpočítateľnú položku neznižuje, rovnako ako v súčasnosti v prípade tejto položky pre dohodárov, teda dôchodcov a študentov, čo je 200 eur, a pri sezónnej práci.

„Už od 1. novembra 2025 bude môcť zamestnávateľ pri prihlásení zamestnanca na Registračný list fyzických osôb - prihláška/zmena uviesť príznak, že ide o zamestnanca - trénera. Od 1. januára 2026 to už bude povinný údaj. Rovnako aj na mesačnom výkaze poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (obdobie od 01/2026 a neskôr) a na výkaze poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (riadok prílohy 01/2026 a neskôr) bude pri zamestnancovi (okrem dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce) zamestnávateľ uvádzať príznak pre zamestnanca - trénera, čím jednoznačne potvrdí situáciu na uplatnenie výnimky odvodovej odpočítateľnej položky,“ dodala poisťovňa.

Sociálna poisťovňa
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Súvisiace témy:
Sociálna poisťovňa Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
Domov
