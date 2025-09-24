K prípadu vypadol muž z Maďarska.
Podľa informácií portálu Aktuality.sk priviedli policajti do lesa za obcou Mužla v okrese Nové Zámky Norberta Kosťova, ktorý si odpykáva svoj trest v maďarskej väznici. Polícia chce na mieste preveriť jeho tvrdenia o zmiznutí novinára Pavla Rýpala. Aktuality.sk zverejnili na sociálnej sieti video, podľa ktorého má byť na mieste aj bager.
Polícia aktuálne k policajnému zásahu neposkytuje bližšie informácie. Prípravné konanie je neverejné a zverejnenie detailov by mohlo zmariť jeho účel. Uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Prípadom sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru. Vzhľadom na charakter aktuálne vykonávaných činností nie je možné poskytnúť bližšie informácie k prítomnosti policajných zložiek, ani k osobám či konkrétnym miestam, ktoré sú predmetom preverovania,“ uviedol Hájek.
Prehovoril o zmiznutí novinára
V prípade zmiznutia novinára Pavla Rýpala zobral Špecializovaný trestný súd do väzby muža Norberta Kosťova v súvislosti s vydaním osoby na úkony v Slovenskej republike. Ide o druh väzby, ktorý súvisí výlučne s vykonaním procesných úkonov v prípade. Podľa medializovaných informácií vydaná osoba z Maďarska prehovorila o detailoch zmiznutia novinára.
Pavol Rýpal bol investigatívny novinár. Nezvestný je od 22. apríla 2008. Sestra zmiznutého novinára v minulosti na sociálnej sieti uviedla, že majú nové informácie. Novinár mal byť podľa nej zavraždený. V roku 2019 polícia informovala, že podozrenie o zavraždení novinára sa zatiaľ nepotvrdilo.
Prečítaj si aj tieto články: