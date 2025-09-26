Gabrielle dorazí počas víkendu k Portugalsku a prinesie so sebou ďalšie zrážky aj silnejší vietor.
Ex-hurikán Gabrielle zasiahol Azorské ostrovy prudkým vetrom, výdatnými zrážkami a vysokými vlnami. Rýchlosť vetra dosahuje 110 kilometrov za hodinu a systém sa pohybuje smerom na východ až severovýchod rýchlosťou 48 kilometrov za hodinu, informuje iMeteo.
Národné centrum pre hurikány NOAA vyhlásilo Gabrielle za posttropický cyklón. To znamená, že systém už nemá tropické charakteristiky, no aj tak prináša nebezpečné poveternostné javy. Meteorológovia hlásia, že na centrálnych Azoroch spadne do 130 milimetrov zrážok, východná a západná časť dostane približne 80 milimetrov.
Dorazí aj k Európe
Vlny už ohrozujú pobrežie a vietor má silu hurikánu. Obyvatelia čelia búrkam a riziku lokálnych záplav. Podľa meteorologického centra sa očakáva, že Gabrielle dorazí počas víkendu k Portugalsku a prinesie so sebou ďalšie zrážky aj silnejší vietor.
Ide o mimoriadnu udalosť, pretože hurikány v tejto oblasti nebývajú časté. Od roku 1990 zasiahlo Azory iba päť takýchto systémov. Medzi nimi bol aj hurikán Lorenzo z roku 2019, ktorý dosiahol silu druhej kategórie.
Ex-hurikán Gabrielle bude mať dopad najmä na Pyrenejský polostrov. Strednú Európu jeho prejavy nezasiahnu, pretože v ceste stojí mohutná tlaková výš nad severovýchodnou Európou.
