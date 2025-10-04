Volebné miestnosti sa uzavreli: Sleduj výsledky českých volieb na Refresheri

Voľby do Poslaneckej snemovne v Česku sa skončili a začalo sa sčítavanie hlasov, výsledky môžeš sledovať na Refresheri.
Voľby do Poslaneckej snemovne v Česku sa skončili. O 14.00 h sa zatvorili volebné miestnosti a komisie začali sčítavať hlasy, ktoré následne spracuje Český štatistický úrad.
O 200 mandátov sa uchádzalo 4 473 kandidátov (3 073 mužov a 1 400 žien); z aktuálnych 200 poslancov znovu kandidovalo 168.
Podľa posledných zverejnených prieskumov by sa do snemovne malo dostať sedem politických zoskupení; hnutie ANO na čele s Andrejom Babišom si dlhodobo držalo náskok pred koalíciou SPOLU a analytici neočakávali obrat na poslednú chvíľu.
České parlamentné voľby 2025
34,82 %
ANO
23,16 %
SPOLU
11,15 %
STAN
8,81 %
Piráti
7,83 %
SPD
6,80 %
Motoristé sobě
4,33 %
Stačilo!
1,08 %
Přísaha
0,44 %
Generace
0,22 %
ČR1
0,21 %
Švýcarská demokracie
0,18 %
Česká suverenita
0,13 %
Voluntia
0,12 %
Koruna česká
0,11 %
VÝZVA
0,08 %
JaSaN
0,07 %
Rebelové
0,06 %
MZH
0,06 %
HoP a Hydra
0,06 %
VOLT
0,05 %
SMS
0,05 %
Levice
0,03 %
Kruh
0,01 %
BPS
0,00 %
Nevolte Urza.cz.
0,00 %
Pravý bok
98.98 %spočítaných okrskov
68.85 %účasť vo voľbách
Posledná aktualizácia: 18:36, 4.10.2025Sleduj voľby naživo v našom článku
Zdroj: Český statistický úřad