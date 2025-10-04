Babiš si drží prvenstvo.
Najpopulárnejším kandidátom na českého premiéra je podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti STEM pre stanicu CNN Prima News Andrej Babiš z ANO. Vo funkcii predsedu vlády by ho chcelo 21 percent respondentov, druhé miesto obsadil podpredseda ANO Karel Havlíček s 13 percentami a súčasný premiér Petr Fiala (ODS) skončil tretí s 12 percentami.
Na ďalších miestach sa umiestnili šéf hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vít Rakušan s ôsmimi percentami, Tomio Okamura (SPD) so šiestimi percentami, líderka hnutia Stačilo! Kateřina Konečná (KSČM) so štyrmi percentami a Zdeněk Hřib (Piráti) s tromi percentami.
Menej ako tri percentá respondentov uviedlo Petra Macinku (Motoristi) a Roberta Šlachtu (Prísaha) ako preferovaných kandidátov na premiéra. Dvanásť percent oslovených by si želalo inú osobnosť a 17 percent nevedelo odpovedať.
54 % ľudí túži po koaličnej vláde
Podľa prieskumu je Babiš považovaný za najpravdepodobnejšieho budúceho premiéra ČR až pre 51 percent respondentov. Havlíček sa umiestnil na druhom mieste s veľkým odstupom – osem percent respondentov verí, že sa stane predsedom vlády. Fiala uzatvára prvú trojku, pričom sedem percent opýtaných si myslí, že bude funkciu premiéra zastávať aj v nasledujúcom volebnom období.
Čo sa týka preferencií formy vlády, väčšina respondentov – 54 percent – uprednostňuje koaličnú vládu. Celkovo 30 percent respondentov by si želalo jednofarebnú vládu, zatiaľ čo zvyšných 16 percent nevie alebo neuprednostňuje žiadnu z týchto možností. Jednofarebná vláda je najviac preferovaná medzi voličmi ANO (44 percent), kým voliči STAN preferujú koaličný kabinet (80 percent), uvádza stanica CNN Prima News.
