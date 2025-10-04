Voľby v Česku sa nezaobišli bez problémov. Predseda komisie nafúkal 2,5 promile

Parlamentné voľby v Česku sa skončili a v drvivej väčšine volebných miestností prebehli úplne pokojne. Niekoľko kuriozít a nepríjemných situácií sa však predsa len vyskytlo.
Polícia Českej republiky zverejnila na svojom oficiálnom účte na Facebooku príspevok, v ktorom sa podelila o situácie, ktoré riešila počas volebného víkendu.
Medzi najväčšie kuriozity tohtoročných volieb z pohľadu polície patrí pravdepodobne predseda jednej komisie, ktorý nafúkal 2,5 promile alkoholu.
V Strašiciach na Rokycansku museli v sobotu ráno dokonca na 10 minút prerušiť voľby. Pred reštauráciou, v ktorej sa nachádza aj jedna z volebných miestností, totiž horel odpadkový kôš. Privolaní hasiči požiar uhasili a skontrolovali miesto termovíznou kamerou. Následne sa všetci mohli vrátiť a odvoliť.
Išiel voliť dvakrát
Do volebnej miestnosti prišiel volič, u ktorého sa zistilo, že už odvolil. Sám tvrdil, že ešte nehlasoval. Polícia teraz prípad vyšetruje.
Pred ďalšou volebnou miestnosťou blokoval prístup voličov pes. V ďalšej niekto ukradol štátnu vlajku.
Došlo aj k tragickej udalosti - v pražskej štvrti Střížkov v sobotu popoludní na jednej základnej škole vyskočil z okna muž. Podľa portálu Novinky.cz napriek poskytnutej prvej pomoci, bohužiaľ, na mieste zomrel.
Polícia riešila aj výskyt sovietskej vlajky v hasičskej zbrojnici a nepovolenú propagáciu hnutia pomocou polepeného vozidla v blízkosti volebnej miestnosti.