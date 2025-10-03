Zákazníci môžu výrobok vrátiť v predajniach Kaufland a získať peniaze späť, bez potreby pokladničného bločku.
Výrobca I. Schroeder KG (GmbH & Co) z preventívnych dôvodov sťahuje z predaja produkt K-Classic Lečo, 720 ml (EAN 4063367234613) s minimálnou trvanlivosťou do 13.10.2026. Dátum nájdete na okraji viečka pohára. Dodávateľom je I. Schroeder KG, Am Sandtorkai 37, 20457 Hamburg, Kaufland o tom informuje na svojom webe.
Potravinový reťazec okamžite reagoval a výrobok stiahol z predaja. Zákazníci ho môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni Kaufland a obdržať plnú sumu späť, bez nutnosti predloženia pokladničného bloku.
Dôvodom stiahnutia je možný výskyt kúskov skla v pohári, čo predstavuje riziko poranenia. Zákazníci by preto nemali výrobok konzumovať a dodržať stiahnutie z predaja.
Výrobca sa ospravedlňuje za spôsobené nepríjemnosti. Zákazníci sa v prípade otázok môžu obrátiť na bezplatné telefónne číslo 0800 15 28 35.