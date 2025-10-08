Banky pri prevodoch automaticky overia, či zadaný IBAN patrí k menu príjemcu alebo k názvu firmy, ktorú si uviedol ako príjemcu.
Od 5. októbra začala platiť novinka pri odosielaní platieb v eurách. Klienti si môžu ešte pred potvrdením prevodu overiť, či zadaný IBAN patrí správnej osobe alebo firme. Banka príjemcu porovná meno alebo názov uvedený odosielateľom so svojou databázou a okamžite potvrdí, či sa údaje zhodujú.
Ide o povinnosť vyplývajúcu z nariadenia Európskeho parlamentu, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť platieb. Kontrola sa bude vykonávať pri SEPA štandardných aj okamžitých prevodoch.
Aby mohli ľudia službu využiť, musia pri platbe uviesť meno a priezvisko príjemcu alebo názov spoločnosti. Banka následne preverí zhodu s IBAN-om a výsledok zobrazí ešte pred odoslaním peňazí. Overovanie sa tak dotkne bežných klientov, podnikateľov aj firiem, pričom nebude mať vplyv na rýchlosť spracovania transakcií.
Európska únia očakáva, že opatrenie ušetrí každoročne milióny eur, ktoré doteraz mizli pre nesprávne zadané údaje. Nový systém má zároveň posilniť dôveru ľudí v bezhotovostné platby v celej eurozóne.
