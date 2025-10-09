Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 9. októbra 2025 o 10:29
Čas čítania 0:34

7-ročného chlapca po nehode na Horehroní operovali. Utrpel početné zranenia

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Informovala o tom referentka komunikácie nemocnice Alena Šperková.

Sedemročný chlapec, ktorý bol účastníkom stredajšej (8. 10). tragickej dopravnej nehody na Horehroní, utrpel početné zranenia. Po prevoze do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici podstúpil chirurgické zákroky. 

Pacienta sme prijali s početnými zraneniami. Podstúpil chirurgické zákroky a momentálne je pod dohľadom lekárov intenzívnej zdravotnej starostlivosti. Jeho stav naďalej monitorujeme,“ uviedla Alena Šperková s tým, že viac informácií vzhľadom na citlivosť prípadu nateraz nie je možné poskytnúť.

nehoda nehoda Nehoda Nehoda
Zobraziť galériu
(5)

Najmladšia obeť mala len 14 rokov

K dopravnej nehode dvoch osobných áut došlo v stredu večer na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom. Pri tragédii prišlo o život šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca.

Jedna osoba, 7-ročný chlapec, bola z miesta nehody s ťažkými zraneniami prevezená do nemocnice. Polícia v súvislosti s udalosťou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.

8. októbra 2025 o 19:28 Čas čítania 0:47 Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
9. októbra 2025 o 6:53 Čas čítania 0:46 Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
7. októbra 2025 o 13:43 Čas čítania 0:38 Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Všetko dôležité sa dozvieš medzi prvými
Každá informácia, ktorú zverejníme, prejde dôkladnou kontrolou našich skúsených redaktorov, aby sme zaručili, že dostávaš len overené fakty.
Prinášame ti objektívne spravodajstvo, na ktoré sa môžeš spoľahnúť.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Polícia SR Správy z domova Tragédia Tragédie
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Refresher
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
dnes o 10:37
Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
dnes o 06:53
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
včera o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 07:59
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
včera o 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
včera o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
dnes o 06:53
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
včera o 07:59
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
včera o 20:36
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
4. 10. 2025 10:54
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
včera o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
včera o 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
3. 10. 2025 14:29
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
2. 10. 2025 7:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Lifestyle news
Dcére zosnulého herca Robina Williamsa došla trpezlivosť. Vyzvala fanúšikov, aby prestali zdieľať falošné videá jej otca pred 32 minútami
Žena porodila pred vyše 600 000 ľuďmi. Svoj pôrod vysielala naživo na online platforme pred hodinou
Fortnite sa spojil s ďalšou hviezdou. Doja Cat bude mať v hre hneď dva halloweenske skiny pred 2 hodinami
Cristiano Ronaldo opäť prepisuje históriu. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom pred 3 hodinami
Taylor Swift svoj nový album tvorila na starom českom klavíri. „Som na to nesmierne hrdá,“ reaguje majiteľka pred 3 hodinami
Attila Végh, Karlos Vémola a Gábor Boráros sa vracajú do súbojov. Predstavia sa v pražskej O2 aréne dnes o 09:57
Jake Paul na výlete v slovenskej dedine: AI video s jeho podobou ovládlo sociálne siete dnes o 09:06
Prvé zábery odhalili nového Dumbledora. Fanúšikovia majú zmiešané reakcie dnes o 07:57
Lana Del Rey sa na Parížskom Fashion Weeku objavila po boku manžela. Ich odlišné outfity bavia internet včera o 19:04
Slovensko Všetko
Nové detaily k tragédii na Horehroní: Dopravná nehoda sa stala pri prebiehaní
pred 29 minútami
Nové detaily k tragédii na Horehroní: Dopravná nehoda sa stala pri prebiehaní
Informoval o tom riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva.
Košičanka našla cez inzerát ukradnutý kočík jej dieťaťa. Na stretnutie so zlodejmi prišla spolu s políciou
pred 2 hodinami
Košičanka našla cez inzerát ukradnutý kočík jej dieťaťa. Na stretnutie so zlodejmi prišla spolu s políciou
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
dnes o 07:14
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
včera o 20:36
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
dnes o 06:53
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
dnes o 10:37
Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Zahraničie Všetko
Slováci vykrádajú rakúske domy a autá. Na internete predávajú kradnuté lodičky aj autorádiá
dnes o 09:53
Slováci vykrádajú rakúske domy a autá. Na internete predávajú kradnuté lodičky aj autorádiá
pred 2 dňami
Cybertrucku po náraze zlyhalo otváranie dverí, uväznení študenti zomreli. Rodičia teraz žalujú Teslu
včera o 06:57
V nemeckom meste sa uvoľnil oblak toxického plynu. Aplikácia hlási "extrémne nebezpečenstvo"

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
včera o 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Prinášame ti zoznam 15 užitočných otázok a odpovedí, ktoré ti pomôžu orientovať sa v zmenách.
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
včera o 13:00
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
pred 2 dňami
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
pred 2 dňami
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?
pred 3 dňami
VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia