Informovala o tom referentka komunikácie nemocnice Alena Šperková.
Sedemročný chlapec, ktorý bol účastníkom stredajšej (8. 10). tragickej dopravnej nehody na Horehroní, utrpel početné zranenia. Po prevoze do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici podstúpil chirurgické zákroky.
„Pacienta sme prijali s početnými zraneniami. Podstúpil chirurgické zákroky a momentálne je pod dohľadom lekárov intenzívnej zdravotnej starostlivosti. Jeho stav naďalej monitorujeme,“ uviedla Alena Šperková s tým, že viac informácií vzhľadom na citlivosť prípadu nateraz nie je možné poskytnúť.
Najmladšia obeť mala len 14 rokov
K dopravnej nehode dvoch osobných áut došlo v stredu večer na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom. Pri tragédii prišlo o život šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca.
Jedna osoba, 7-ročný chlapec, bola z miesta nehody s ťažkými zraneniami prevezená do nemocnice. Polícia v súvislosti s udalosťou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.