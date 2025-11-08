Od januára 2026 viaceré obchodné reťazce prestanú predávať vajcia z klietkových chovov.
- Od začiatku budúceho roka viaceré obchodné reťazce prestanú predávať vajcia z klietkových chovov. Ide o súčasť postupného prechodu na etickejšie formy chovu, ktorý avizovali viacerí predajcovia, informujú tvnoviny.sk.
- Ako však upozorňuje riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár, nie všetky obchodné siete sa k tomuto kroku pridajú a klietkové vajcia sa z trhu úplne nestratia.
- Podľa Molnára by mali spotrebitelia počítať s miernym nárastom cien.
- Na vývoj cien však podľa neho nemá vplyv len typ chovu. Dôležitým faktorom je aj výskyt vtáčej chrípky, ktorá sa v posledných mesiacoch rozšírila v okolitých krajinách.
Citát: „Spotrebiteľ musí počítať s tým, že v tých reťazcoch, kde sa nebudú predávať vajcia z klietkových chovov, budú o niečo vyššie ceny. Náklady na nosnice v podstielkovom chove alebo veľkovýbehovom chove sú podstatne vyššie, preto je aj cena vyššia,“ vysvetlil.
