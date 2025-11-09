Zamestnanosť na Slovensku dosahuje rekordné úrovne, no odborníci varujú, že v budúcom roku by mohla mierne klesnúť.
- Zamestnanosť na Slovensku je momentálne na historickom maxime, no podľa analytikov by mohla v budúcom roku mierne klesnúť.
- Prácu u nás nemajú najmä ľudia, ktorí sa starajú o deti, sú invalidní alebo pracovať nechcú. Na trhu práce je v súčasnosti viac ako 2,6 milióna zamestnaných a viac než 107-tisíc voľných pracovných miest.
- Analytik INESS Radovan Ďurana upozorňuje, že stagnácia zamestnanosti súvisí s demografickým vývojom. Do dôchodku odchádza viac ľudí, než na trh práce vstupuje, a počet pracujúcich pomáhajú udržiavať najmä cudzinci.
- Rezervy však vidí v zamestnávaní mladých vo veku 15 až 24 rokov – pracuje len pätina z nich, čo je výrazne menej ako v západnej Európe. Naopak, počet pracujúcich vo veku 55 až 64 rokov v poslednej dekáde výrazne stúpol.
Širší kontext: Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša zostáva trh práce napätý. Vyššie dane a konsolidačné opatrenia znížili priestor pre nové investície, a tým aj pre tvorbu pracovných miest. Firmy sa preto snažia znižovať náklady, zefektívňujú výrobu alebo ju presúvajú do zahraničia.
K znižovaniu pracovnej sily prispel aj rast počtu predčasných dôchodkov. Len od januára do októbra tohto roka pribudlo viac než 11-tisíc nových poberateľov, čo podľa Ďuranu poškodilo najmä priemysel, ktorý prišiel o skúsených zamestnancov. Odchod do dôchodku tak brzdí nové investície aj rozširovanie výroby.
Napriek tomu analytici upozorňujú, že situáciu môžu zlepšiť nové investície z plánu obnovy a eurofondov. Pozitívne by mohol pôsobiť aj rozbeh výroby v novom závode Volkswagenu v Košiciach či výstavba baterkárne v Šuranoch, ktoré prinesú nové pracovné miesta a zvýšia dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile.
Prečítaj si aj tieto články: