V pekárni v Poprade sa vydával neznámy muž za kontrolóra.
- Majiteľ pekárenskej prevádzky v Poprade upozornil Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS), že sa v jeho predajni objavil muž, ktorý sa vydával za kontrolóra.
- Neznámy návštevník prišiel s malou prenosnou chladničkou, obliekol si gumené rukavice a predavačke oznámil, že ide odobrať vzorky.
- Z predajne si odniesol približne štyri výrobky. Majiteľ si následne telefonicky overil, či RVPS do prevádzky poslala svojho pracovníka. Inšpekcia mu potvrdila, že muž nie je jej zamestnancom.
Širší kontext: Prevádzka o incidente spočiatku neinformovala políciu, situácia sa však zmenila po tom, čo majiteľ dostal „faktúru“ za údajné laboratórne analýzy, ktoré mal falošný kontrolór vykonať.
Po doručení falošnej faktúry majiteľ podal trestné oznámenie a polícia sa prípadom už zaoberá. Podľa RVPS predavačka nemala podozrenie, že ide o podvod, pretože muž vystupoval sebavedomo a pôsobil ako skutočný inšpektor.
Veterinárna správa pripomína, že jej pracovníci sa vždy preukazujú služobným preukazom alebo poverením a po kontrole vystavujú záznam či protokol o odbere vzoriek. Prevádzky majú právo vyžiadať si aj občiansky preukaz, ak vzniknú pochybnosti o totožnosti kontrolóra. Každý nesúlad majú nahlásiť ako pokus o podvod.