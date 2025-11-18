Fico svoje plány prezradil 17. novembra v Nitre, kde zorganizoval míting s voličmi.
Predseda vlády SR a Smeru-SD Robert Fico opätovne vyzval politickú scénu na reformu slovenského politického systému na princípe slobodných demokratických volieb.
„Nemôže 31 strán kandidovať a nemôžeme zostavovať vládu na princípe širokých koalícií, ktoré nie sú schopné fungovať. Táto forma demokracie Slovenskej republike škodí,“ povedal premiér počas príhovoru v rámci straníckeho podujatia s názvom 17. november - deň rešpektu k inému názoru v priestoroch Agrokomplexu v Nitre.
„Demokracia by mala byť demokratická súťaž medzi najlepšími o najlepšie myšlienky,“ zdôraznil. Z demokracie sa podľa neho stalo na Slovensku more pre loď bláznov. „Dobrá demokracia je, keď vládnete v krajine na základe slobodných demokratických volieb a súčasne rešpektujete určité pravidlá, rešpektujete jeden druhého,“ podotkol.
Fico zorganizoval míting na 17. novembra, kým v Bratislave prišlo na opozičné a občianske podujatia až 50-tisíc ľudí a v Košiciach až 20-tisíc ľudí. Celkovo na námestia po celom Slovensku prišlo odhadom až 100-tisíc ľudí.