Katarína Jánošíková
dnes 21. novembra 2025 o 9:40
Čas čítania 1:14

Štátny tajomník rezortu obrany pohoršil Slovákov. Ukrajina by podľa neho mala byť kompletne pod ruským vplyvom

Štátny tajomník rezortu obrany pohoršil Slovákov. Ukrajina by podľa neho mala byť kompletne pod ruským vplyvom
Zdroj: Tasr-Martin Baumann

Kontroverzné vyjadrenie štátneho tajomníka pobúrilo množstvo ľudí.

Štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher (Smer-SD) sa v relácii Na telo vyjadril, že by bolo pre Slovensko najlepšie, keby bola Ukrajina kompletne pod ruským vplyvom, pričom zdôraznil, že ide o jeho osobný názor.

Pre Slovensko by bolo dobré, ak by bola Ukrajina v hraniciach, ktoré mala pred rokom 2014, ale kompletne pod ruským vplyvom, aby sme mali prístup k lacným energiám a dostávali tranzitné poplatky. To by bolo najlepšie pre Slovensko,“ povedal Melicher. Vyjadril sa tak v rámci reakcie na nový mierový plán pre Ukrajinu od Donalda Trumpa. Svojimi slovami pohoršil mnohých Slovákov, ktorí ho v diskusii na sociálnych sieťach kritizovali.

Valášek z PS oponuje

Plán Donalda Trumpa ponúka partnerstvo medzi USA, Moskvou a Kyjevom spolu s bezpečnostnými zárukami. Kritici sú však toho názoru, že tento 28-bodový návrh zahŕňa veľké ústupky zo strany Ukrajiny. Medzi navrhované obmedzenia patrí slabšia armáda, neutralita a vzdanie sa nárokov na okupované územia. Plán tiež navrhuje Rusko ako garanta mieru, čo môže pôsobiť ako skrytý ruský vplyv.

21. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 1:56 Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ

Myslím si, že prezident Trump sa v tomto mýli a kladie základy na to, aby sa ten konflikt znovu o päť rokov znovu otvoril. Som rád, že koná, ale musíme to urobiť poriadne. Potrebujeme dať Ukrajine také bezpečnostné záruky, aby sa Rusi už nevrátili,“ povedal poslanec Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek. Dodal tiež, že pre Slovensko by bola Ukrajina pod ruským vplyvom katastrofou.

Myslíte si, že by nejaký investor pričuchol k Slovensku? Že by Volvo postavilo fabriku vo Valalikoch, keby boli pomaly na dostrel ruských zbraní?“ reagoval Valášek.

Melicherov názor na Facebooku okomentoval aj značne pohoršený líder PS  Michal Šimečka: „Štátny tajomník obrany Melicher práve vyhlásil, že Ukrajina by mala byť kompletne pod ruským vplyvom, ako Bielorusko. De facto to znamená ruské vojenské základne a armádu na slovenských hraniciach. Neviem, či je tak nekonečne hlúpy, že mu to nedochádza, alebo je ruský agent a myslí to vážne."

21. novembra 2025 o 8:19 Čas čítania 0:35 Na Slovensku dnes poriadne sneží. Vo viacerých oblastiach platia výstrahy 2. stupňa Na Slovensku dnes poriadne sneží. Vo viacerých oblastiach platia výstrahy 2. stupňa
21. novembra 2025 o 7:33 Čas čítania 0:16 FOTO: Leteli sme z Bratislavy do Košíc. Let trvá iba 35 minút FOTO: Leteli sme z Bratislavy do Košíc. Let trvá iba 35 minút
21. novembra 2025 o 7:14 Čas čítania 1:09 Mierový plán USA:Ukrajina má dostať bezpečnostné záruky porovnateľné s NATO. Prišla by však o územie a stratila časť armády Mierový plán USA:Ukrajina má dostať bezpečnostné záruky porovnateľné s NATO. Prišla by však o územie a stratila časť armády
Melicher
Zdroj: Tasr-Jaroslav Novák



Daj vedieť, čo si o tom myslíš

0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
