Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 26. novembra 2025 o 9:54
Čas čítania 0:47

Švédsko chce nakúpiť strely s doletom až 2 000 kilometrov. Krajina tvrdí, že musí odpovedať na rastúce kapacity Ruska

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Švédsko chce nakúpiť strely s doletom až 2 000 kilometrov. Krajina tvrdí, že musí odpovedať na rastúce kapacity Ruska
Zdroj: Wikimedia Commons/Jorchr

Švédsko chce zbraňové systémy schopné zasiahnuť do hĺbky územia Ruska.

  • Švédsky minister obrany Pål Jonson oznámil, že švédska armáda chce zaobstarať strely s plochou dráhou letu s dlhým doletom, schopné zasiahnuť ciele hlboko na území iných krajín.
  • Má ísť o odstrašujúci prostriedok, ktorý je potrebný na to, aby jeho krajina mohla čeliť kapacitám Ruska v tejto oblasti.
  • V správe predloženej vláde tento týždeň švédske ozbrojené sily uviedli, že potrebujú zbraňové systémy s dosahom do 2000 kilometrov, aby boli schopné zasiahnuť vojenské zariadenia a kritickú infraštruktúru hlboko za nepriateľskými líniami.

Citát: „Skúsenosti z vojny na Ukrajine naznačujú, že Rusko masívne rozvíja svoje schopnosti v oblasti zbraní dlhého doletu, či už ide o rakety s plochou dráhou letu, balistické rakety a drony s dlhým doletom,“ povedal Jonson agentúre Reuters. „Musíme získať silnejší odstrašujúci prostriedok proti tejto hrozbe,“ dodal.

Širší kontext: Švédske letectvo si pre svoje stíhačky Gripen objednalo švédsko-nemecké strely s plochou dráhou letu Taurus s doletom približne 500 kilometrov. Podľa Jonsona by sa však mohli zvážiť aj iné systémy.

Švédske ozbrojené sily vo svojej správe tiež píšu, že Rusko v nasledujúcich piatich rokoch rozšíri svoje vojenské kapacity. Švédsko preto musí posilniť protivzdušnú obranu a získavanie spravodajských informácií prostredníctvom dronov a špionážnych satelitov.

Prečítaj si aj tieto články:

10. marca 2025 o 11:21 Čas čítania 1:03 Poľsko sa začína pripravovať na vojnu. Obyvateľom rozposiela príručky a obnovuje kryty Poľsko sa začína pripravovať na vojnu. Obyvateľom rozposiela príručky a obnovuje kryty
21. novembra 2025 o 13:39 Čas čítania 3:03 Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
20. novembra 2025 o 14:14 Čas čítania 3:31 Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
švédsko
Zdroj: Wikimedia Commons/Jorchr
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
NATO Rusko Správy zo sveta Švédsko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
včera o 17:22
Minimálna mzda v roku 2026 stúpne na 915 eur. O koľko viac zarobíš za víkend, noc alebo sviatok?
Minimálna mzda v roku 2026 stúpne na 915 eur. O koľko viac zarobíš za víkend, noc alebo sviatok?
pred 2 dňami
Žilinka vystúpil pred poslancami s tvrdým prejavom. Prehovoril o pokusoch ovplyvňovať prokuratúru
Žilinka vystúpil pred poslancami s tvrdým prejavom. Prehovoril o pokusoch ovplyvňovať prokuratúru
pred 4 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
dnes o 05:47
Štát končí s hypotekárnou pomocou. Prichádza nový dobrovoľný príspevok od bánk
Štát končí s hypotekárnou pomocou. Prichádza nový dobrovoľný príspevok od bánk
včera o 17:13
Ukrajina súhlasila s mierovou dohodou. Kľúčové detaily o území nechali na Trumpa a Zelenského
Ukrajina súhlasila s mierovou dohodou. Kľúčové detaily o území nechali na Trumpa a Zelenského
pred 2 dňami
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
včera o 17:13
Ukrajina súhlasila s mierovou dohodou. Kľúčové detaily o území nechali na Trumpa a Zelenského
Ukrajina súhlasila s mierovou dohodou. Kľúčové detaily o území nechali na Trumpa a Zelenského
22. 11. 2025 7:24
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
pred 2 dňami
Žilinka vystúpil pred poslancami s tvrdým prejavom. Prehovoril o pokusoch ovplyvňovať prokuratúru
Žilinka vystúpil pred poslancami s tvrdým prejavom. Prehovoril o pokusoch ovplyvňovať prokuratúru
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu
včera o 17:22
Minimálna mzda v roku 2026 stúpne na 915 eur. O koľko viac zarobíš za víkend, noc alebo sviatok?
Minimálna mzda v roku 2026 stúpne na 915 eur. O koľko viac zarobíš za víkend, noc alebo sviatok?
22. 11. 2025 7:24
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
pred 4 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
19. 11. 2025 11:50
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
20. 11. 2025 12:44
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
pred 3 dňami
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
pred 2 dňami
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
Lifestyle news
VIDEO: Sydney Sweeney a Amanda Seyfried odhaľujú tajomstvá v novom psychologickom trileri pred 46 minútami
Raper Pras z Fugees bol odsúdený na 14 rokov väzenia. Obvinili ho z nelegálnych darov pre Obamovu kampaň pred hodinou
Scarlett Johansson si zahrá v novej verzii legendárneho hororu. Exorcista sa vracia v radikálne odlišnom spracovaní včera o 16:52
VIDEO: Panika na letisku v Kolíne. Dvaja muži bežali za lietadlom priamo na runway, chceli stihnúť let včera o 15:36
Speváčka Lizzo otvorene o chudnutí: Odmietla Ozempic a prehovorila o depresii a izolácii včera o 14:13
Máš problém s trávením? Tieto nápoje ti vedia pomôcť k správnej funkcii čriev včera o 12:48
AKTUÁLNE: Vo veku 78 rokov zomrela česká Zlatovláska. Jorga Kotrbová patrila medzi ikony detských rozprávok včera o 12:06
Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky včera o 11:39
Travis Scott zlomil ďalší rekord. Jeho turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejšie rapové turné v histórii včera o 10:52
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách včera o 10:04
Zahraničie Všetko
Putin prehovoril o konci vojny. Oficiálne sa vyjadril k mierovému plánu USA
pred 2 dňami
Putin prehovoril o konci vojny. Oficiálne sa vyjadril k mierovému plánu USA
Prezidenti Ruska a Turecka sa rozprávali o mierovom pláne Donalda Trumpa.
Ukrajina súhlasila s mierovou dohodou. Kľúčové detaily o území nechali na Trumpa a Zelenského
včera o 17:13
Ukrajina súhlasila s mierovou dohodou. Kľúčové detaily o území nechali na Trumpa a Zelenského
USA a Ukrajina upravili mierový plán. Zhodli sa na nových podmienkach
pred 2 dňami
USA a Ukrajina upravili mierový plán. Zhodli sa na nových podmienkach
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu
Rumunský a moldavský vzdušný priestor narušili drony: Museli evakuovať celú dedinu, zasahovali stíhačky
včera o 10:31
Rumunský a moldavský vzdušný priestor narušili drony: Museli evakuovať celú dedinu, zasahovali stíhačky
Eurokomisia chce od Slovenska vysvetlenie. Vláda plánuje zrušiť dôležitý úrad
včera o 07:14
Eurokomisia chce od Slovenska vysvetlenie. Vláda plánuje zrušiť dôležitý úrad
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Slovensko Všetko
V Kozárovciach pri Leviciach zhorel rodinný dom. Počas nočného požiaru zahynuli žena a tri deti
pred hodinou
V Kozárovciach pri Leviciach zhorel rodinný dom. Počas nočného požiaru zahynuli žena a tri deti
pred hodinou
Na Slovensku platia viaceré výstrahy. Najvážnejšia situácia je vo Zvolene (+ mapy)
včera o 20:04
ZSSK mení grafikon: Posilnia viaceré úseky a obnovia žiadané priame spojenia
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
pred 2 dňami
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
11. 11. 2025 6:27
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Z Bratislavy do Košíc dnes po rokoch obnovili komerčné lety.
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
21. 11. 2025 13:39
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
21. 11. 2025 6:30
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
20. 11. 2025 14:14
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
19. 11. 2025 17:30
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia