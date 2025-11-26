Švédsko chce zbraňové systémy schopné zasiahnuť do hĺbky územia Ruska.
- Švédsky minister obrany Pål Jonson oznámil, že švédska armáda chce zaobstarať strely s plochou dráhou letu s dlhým doletom, schopné zasiahnuť ciele hlboko na území iných krajín.
- Má ísť o odstrašujúci prostriedok, ktorý je potrebný na to, aby jeho krajina mohla čeliť kapacitám Ruska v tejto oblasti.
- V správe predloženej vláde tento týždeň švédske ozbrojené sily uviedli, že potrebujú zbraňové systémy s dosahom do 2000 kilometrov, aby boli schopné zasiahnuť vojenské zariadenia a kritickú infraštruktúru hlboko za nepriateľskými líniami.
Citát: „Skúsenosti z vojny na Ukrajine naznačujú, že Rusko masívne rozvíja svoje schopnosti v oblasti zbraní dlhého doletu, či už ide o rakety s plochou dráhou letu, balistické rakety a drony s dlhým doletom,“ povedal Jonson agentúre Reuters. „Musíme získať silnejší odstrašujúci prostriedok proti tejto hrozbe,“ dodal.
Širší kontext: Švédske letectvo si pre svoje stíhačky Gripen objednalo švédsko-nemecké strely s plochou dráhou letu Taurus s doletom približne 500 kilometrov. Podľa Jonsona by sa však mohli zvážiť aj iné systémy.
Švédske ozbrojené sily vo svojej správe tiež píšu, že Rusko v nasledujúcich piatich rokoch rozšíri svoje vojenské kapacity. Švédsko preto musí posilniť protivzdušnú obranu a získavanie spravodajských informácií prostredníctvom dronov a špionážnych satelitov.
Prečítaj si aj tieto články: