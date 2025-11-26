Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 26. novembra 2025 o 10:31
Čas čítania 0:49

Plánuješ posielať vianočné darčeky poštou? Pošli ich do 19. decembra, inak doručenie nikto nezaručí

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Plánuješ posielať vianočné darčeky poštou? Pošli ich do 19. decembra, inak doručenie nikto nezaručí
Zdroj: TASR/Pavol Ďurčo

Slovenská pošta informuje o posielaní vianočných balíkov.

  • Posledný termín na odoslanie zásielok s garanciou doručenia do Vianoc prostredníctvom Slovenskej pošty je tento rok 19. decembra. Odberná lehota zásielky je 18 dní.
  • Ak si ju odberateľ nestihne vyzdvihnúť zo samoobslužného zariadenia, kde je uložená štandardne niekoľko dní, nevráti sa späť odosielateľovi a odložia ju na pošte.
  • Doručenie zásielky do zahraničia môže ovplyvniť vyťaženosť letísk, dopravcov, colných úradov aj preťaženie poštovej siete v cieľovej krajine.

Citát: Slovenská pošta preto nemôže garantovať doručenie do Vianoc ani pri dodržaní odporúčaných termínov najneskoršieho podania zásielky. Klientom preto odporúča podať ich čo najskôr,“ zdôraznila hovorkyňa Eva Peterová.

Širší kontext: Podľa typu dopravy a miesta doručenia v zahraničí má pošta niekoľko termínov, ktoré by mali zaručiť doručenie zásielky do Vianoc. Pri pozemnej preprave do Česka, Maďarska, Rakúska či Nemecka zásielky putujú výlučne po zemi, bez potreby leteckých kapacít. Ide o najstabilnejšiu formu prepravy, preto je posledný termín podania 19. decembra.

Pri európskych krajinách, kde zásielky neprechádzajú colnou kontrolou a putujú letecky, je odporúčaný termín podania do 16. decembra. Zásielky do zvyšku sveta, napríklad do USA, Kanady, Spojeného kráľovstva, Ázie, Austrálie či Afriky, prechádzajú colným konaním v cieľovej krajine. To môže výrazne predĺžiť doručenie, SP preto odporúča ako posledný termín podania 12. decembra.

Prečítaj si aj tieto články: 

31. októbra 2025 o 13:00 Čas čítania 0:33 Slovenská pošta čelí obrovským dlhom. Celková strata sa blíži k 70 miliónom, zverejnili jednoduchý dôvod Slovenská pošta čelí obrovským dlhom. Celková strata sa blíži k 70 miliónom, zverejnili jednoduchý dôvod
20. novembra 2025 o 14:14 Čas čítania 3:31 Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
21. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 1:56 Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
BalíkoBOX.
BalíkoBOX. Zdroj: FB/Slovenská pošta, a. s.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovenská pošta Správy z domova Vianoce
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
včera o 17:22
Minimálna mzda v roku 2026 stúpne na 915 eur. O koľko viac zarobíš za víkend, noc alebo sviatok?
Minimálna mzda v roku 2026 stúpne na 915 eur. O koľko viac zarobíš za víkend, noc alebo sviatok?
pred 2 dňami
Žilinka vystúpil pred poslancami s tvrdým prejavom. Prehovoril o pokusoch ovplyvňovať prokuratúru
Žilinka vystúpil pred poslancami s tvrdým prejavom. Prehovoril o pokusoch ovplyvňovať prokuratúru
včera o 13:27
PREHĽAD: Mnohí Slováci si onedlho polepšia. Toto sú sumy 13. dôchodkov pre rok 2025
PREHĽAD: Mnohí Slováci si onedlho polepšia. Toto sú sumy 13. dôchodkov pre rok 2025
pred 4 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
22. 11. 2025 7:24
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
pred 2 dňami
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
včera o 17:13
Ukrajina súhlasila s mierovou dohodou. Kľúčové detaily o území nechali na Trumpa a Zelenského
Ukrajina súhlasila s mierovou dohodou. Kľúčové detaily o území nechali na Trumpa a Zelenského
pred 2 dňami
Žilinka vystúpil pred poslancami s tvrdým prejavom. Prehovoril o pokusoch ovplyvňovať prokuratúru
Žilinka vystúpil pred poslancami s tvrdým prejavom. Prehovoril o pokusoch ovplyvňovať prokuratúru
včera o 17:22
Minimálna mzda v roku 2026 stúpne na 915 eur. O koľko viac zarobíš za víkend, noc alebo sviatok?
Minimálna mzda v roku 2026 stúpne na 915 eur. O koľko viac zarobíš za víkend, noc alebo sviatok?
22. 11. 2025 7:24
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
včera o 16:08
AKTUÁLNE: Pri Martine havaroval autobus. Na mieste zasahujú záchranári
AKTUÁLNE: Pri Martine havaroval autobus. Na mieste zasahujú záchranári
22. 11. 2025 7:24
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
pred 4 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
19. 11. 2025 11:50
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
20. 11. 2025 12:44
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
pred 3 dňami
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
pred 2 dňami
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
Lifestyle news
Wednesday našla svoju tetu Opheliu. Netflix odhalil tvár novej postavy v ikonickom seriáli pred hodinou
Toto je TOP 50 hip-hop album coverov všetkých čias. Nájdeš tam aj svojho favorita? pred 2 hodinami
Grape odhalil tému nasledujúceho ročníka. Letisko Trenčín sa v auguste premení na mýtickú zoo pred 3 hodinami
VIDEO: Sydney Sweeney a Amanda Seyfried odhaľujú tajomstvá v novom psychologickom trileri dnes o 09:32
Raper Pras z Fugees bol odsúdený na 14 rokov väzenia. Obvinili ho z nelegálnych darov pre Obamovu kampaň dnes o 08:49
Scarlett Johansson si zahrá v novej verzii legendárneho hororu. Exorcista sa vracia v radikálne odlišnom spracovaní včera o 16:52
VIDEO: Panika na letisku v Kolíne. Dvaja muži bežali za lietadlom priamo na runway, chceli stihnúť let včera o 15:36
Speváčka Lizzo otvorene o chudnutí: Odmietla Ozempic a prehovorila o depresii a izolácii včera o 14:13
Máš problém s trávením? Tieto nápoje ti vedia pomôcť k správnej funkcii čriev včera o 12:48
AKTUÁLNE: Vo veku 78 rokov zomrela česká Zlatovláska. Jorga Kotrbová patrila medzi ikony detských rozprávok včera o 12:06
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Robert Fico pre komunikáciu s Epsteinom neodvolá Miroslava Lajčáka
pred 9 minútami
AKTUÁLNE: Robert Fico pre komunikáciu s Epsteinom neodvolá Miroslava Lajčáka
Fico tvrdí, že nevidí dôvod na jeho odvolanie.
VIDEO: Predavačku v Liptovskom Mikuláši napadol zákazník pri pokladni. Zbil ju ušiel
pred hodinou
VIDEO: Predavačku v Liptovskom Mikuláši napadol zákazník pri pokladni. Zbil ju ušiel
V Kozárovciach pri Leviciach zhorel rodinný dom. Počas nočného požiaru zahynuli žena a tri deti
dnes o 08:27
V Kozárovciach pri Leviciach zhorel rodinný dom. Počas nočného požiaru zahynuli žena a tri deti
V Petržalke horela elektrokolobežka. Z jedenásteho poschodia evakuovali šesť ľudí, dvaja skončili v nemocnici
pred 2 hodinami
V Petržalke horela elektrokolobežka. Z jedenásteho poschodia evakuovali šesť ľudí, dvaja skončili v nemocnici
ZSSK mení grafikon: Posilnia viaceré úseky a obnovia žiadané priame spojenia
včera o 20:04
ZSSK mení grafikon: Posilnia viaceré úseky a obnovia žiadané priame spojenia
Slováci mali v lotérii obrovské šťastie: Jeden získal pol milióna, druhý neuhádol nič a vyhral 100-tisíc eur
dnes o 06:31
Slováci mali v lotérii obrovské šťastie: Jeden získal pol milióna, druhý neuhádol nič a vyhral 100-tisíc eur
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
pred 2 dňami
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Zahraničie Všetko
Putin prehovoril o konci vojny. Oficiálne sa vyjadril k mierovému plánu USA
pred 2 dňami
Putin prehovoril o konci vojny. Oficiálne sa vyjadril k mierovému plánu USA
včera o 17:13
Ukrajina súhlasila s mierovou dohodou. Kľúčové detaily o území nechali na Trumpa a Zelenského
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Z Bratislavy do Košíc dnes po rokoch obnovili komerčné lety.
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
21. 11. 2025 13:39
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
21. 11. 2025 6:30
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
20. 11. 2025 14:14
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
19. 11. 2025 17:30
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia