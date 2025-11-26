Slovenská pošta informuje o posielaní vianočných balíkov.
- Posledný termín na odoslanie zásielok s garanciou doručenia do Vianoc prostredníctvom Slovenskej pošty je tento rok 19. decembra. Odberná lehota zásielky je 18 dní.
- Ak si ju odberateľ nestihne vyzdvihnúť zo samoobslužného zariadenia, kde je uložená štandardne niekoľko dní, nevráti sa späť odosielateľovi a odložia ju na pošte.
- Doručenie zásielky do zahraničia môže ovplyvniť vyťaženosť letísk, dopravcov, colných úradov aj preťaženie poštovej siete v cieľovej krajine.
Citát: „Slovenská pošta preto nemôže garantovať doručenie do Vianoc ani pri dodržaní odporúčaných termínov najneskoršieho podania zásielky. Klientom preto odporúča podať ich čo najskôr,“ zdôraznila hovorkyňa Eva Peterová.
Širší kontext: Podľa typu dopravy a miesta doručenia v zahraničí má pošta niekoľko termínov, ktoré by mali zaručiť doručenie zásielky do Vianoc. Pri pozemnej preprave do Česka, Maďarska, Rakúska či Nemecka zásielky putujú výlučne po zemi, bez potreby leteckých kapacít. Ide o najstabilnejšiu formu prepravy, preto je posledný termín podania 19. decembra.
Pri európskych krajinách, kde zásielky neprechádzajú colnou kontrolou a putujú letecky, je odporúčaný termín podania do 16. decembra. Zásielky do zvyšku sveta, napríklad do USA, Kanady, Spojeného kráľovstva, Ázie, Austrálie či Afriky, prechádzajú colným konaním v cieľovej krajine. To môže výrazne predĺžiť doručenie, SP preto odporúča ako posledný termín podania 12. decembra.
