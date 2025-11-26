Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 26. novembra 2025 o 18:27
Čas čítania 0:25

Počet pracujúcich Indov sa na Slovensku strojnásobil. Ide o najrýchlejšie rastúcu skupinu zahraničných pracovníkov

Počet pracujúcich Indov sa na Slovensku strojnásobil. Ide o najrýchlejšie rastúcu skupinu zahraničných pracovníkov
Zdroj: TASR/Jaroslav Bublinec

Na slovenských výrobných linkách pracuje čoraz viac Indov.

  • Počet pracujúcich Indov na Slovensku v roku 2025 rástol najrýchlejšie zo všetkých zahraničných skupín, informuje Pravda.
  • ÚPSVaR a Inštitút zamestnanosti evidujú, že ich počet sa v priebehu jediného roka takmer strojnásobil.
  • Indickí pracovníci sa v mnohých výrobných závodoch stali výraznou súčasťou produkčných liniek.

Širší kontext: Celkovo pracovalo v septembri 2025 na Slovensku 135 195 cudzincov, čo predstavuje historický rekord a približne 6,8 % všetkých zamestnancov. Výraznú časť tvoria ľudia z tretích krajín, pričom najväčšiu skupinu naďalej predstavujú Ukrajinci s viac ako 50-tisíc pracovníkmi. Za nimi nasledujú Srbi, Česi, Rumuni a práve Indovia, ktorí sa v rebríčku dostávajú čoraz vyššie.

