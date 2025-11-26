Na slovenských výrobných linkách pracuje čoraz viac Indov.
- Počet pracujúcich Indov na Slovensku v roku 2025 rástol najrýchlejšie zo všetkých zahraničných skupín, informuje Pravda.
- ÚPSVaR a Inštitút zamestnanosti evidujú, že ich počet sa v priebehu jediného roka takmer strojnásobil.
- Indickí pracovníci sa v mnohých výrobných závodoch stali výraznou súčasťou produkčných liniek.
Širší kontext: Celkovo pracovalo v septembri 2025 na Slovensku 135 195 cudzincov, čo predstavuje historický rekord a približne 6,8 % všetkých zamestnancov. Výraznú časť tvoria ľudia z tretích krajín, pričom najväčšiu skupinu naďalej predstavujú Ukrajinci s viac ako 50-tisíc pracovníkmi. Za nimi nasledujú Srbi, Česi, Rumuni a práve Indovia, ktorí sa v rebríčku dostávajú čoraz vyššie.
Prečítaj si aj tieto články:
21. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 1:56 Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
21. novembra 2025 o 13:39 Čas čítania 3:03 Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka