Vo Zvolene stále platí 3. stupeň pre povodňovej aktivity.
➔ SHMÚ upozorňuje na poľadovicu od stredy do štvrtka (27. 11.) a vydal výstrahu prvého stupňa platnú od 17.00 h.
➔ Výstraha platí pre celý Banskobystrický a Žilinský kraj, väčšinu okresov Trenčianskeho kraja a okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa.
➔ V niektorých častiach Slovenska ostávajú v platnosti hydrologické výstrahy všetkých stupňov; pre Zvolen platí tretí stupeň povodňovej aktivity.
Kontext:
Poľadovica vzniká, keď dažďové alebo mrholiace kvapky dopadnú na povrch chladnejší než 0 °C a okamžite zamrznú. Na cestách a chodníkoch vytvára nevýraznú, no veľmi klzkú vrstvu ľadu, ktorú vodiči aj chodci ťažko vidia.
SHMÚ vydáva meteorologické výstrahy v troch stupňoch: prvý stupeň znamená nižšie riziko, ale môže spôsobiť lokálne problémy v doprave a zvýšiť počet úrazov či nehôd. Hydrologické výstrahy majú tiež tri stupne; tretí stupeň predstavuje najvyššie riziko povodní s možnými škodami na majetku a ohrozením bezpečnosti.