Pozor na nebezpečné vianočné ozdoby. Obchodná inšpekcia vyraďuje výrobky

Spotrebitelia by si mali pri ich používaní dávať pozor
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje na niekoľko produktov, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre spotrebiteľov. Medzi nimi sú vianočné svetielka, ale aj holiaci strojček ETA. Spotrebitelia by si mali pri ich používaní dávať pozor a v prípade podozrenia na nebezpečenstvo výrobok radšej nepoužívať.
Kompletný zoznam nebezpečných výrobkov nájdete tu:
