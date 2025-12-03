Česko sa k výučbe slovenčiny zaviedlo podľa Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov, ktorú ratifikovalo v roku 2006.
Poradný výbor Rady Európy odporúča zaviesť vo verejných českých školách výučbu slovenčiny, najmä v materských a základných školách. Podľa výboru je medzi slovenskou menšinou záujem, české úrady však zatiaľ neboli dostatočne aktívne, informuje web Seznamzpravy.cz.
Pokúšali sa o to zatiaľ neúspešne
Ministerstvo školstva uvádza, že nič nebráni školám zaradiť slovenčinu ako cudzí jazyk, no záujem o jej výučbu zatiaľ neevidovalo. Slováci v Česku sú najpočetnejšou menšinou, no vlastnú školu nemajú a v minulosti sa už neúspešne pokúšali o zavedenie slovenského vyučovania na Gymnáziu Na Vítězné pláni či v Karvinej.
Hlavnou prekážkou podľa zástupcov slovenskej komunity je nezáujem rodičov. Úrad vlády a ministerstvo školstva plánujú v budúcnosti riešiť možnosť zavedenia slovenčiny ako voliteľného predmetu na druhom stupni základných škôl, aby sa deti naučili základy gramatiky a slovenskej kultúry.
Česko sa k výučbe slovenčiny zaviazalo podľa Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov, ktorú ratifikovalo v roku 2006. Zavedenie slovenského jazyka do školského systému bude súčasťou pripravovaného akčného plánu.