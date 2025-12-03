Nemocnice hodnotili v dvoch kategóriách – veľké koncové nemocnice a malé či stredné regionálne zariadenia.
Inštitút INEKO zverejnil rebríček nemocníc na základe kvality starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2021 – 2024. Nemocnice, ktoré spĺňali kritériá komplexnosti a dostatočnej veľkosti vzorky, hodnotili v dvoch kategóriách.
Veľké nemocnice
Ide o tzv. koncové nemocnice so štátnym zriaďovateľom, ktoré riešia náročnejšie prípady a patria medzi najväčšie podľa počtu hospitalizácií, lôžok a tržieb. Do hodnotenia nepatria špecializované ústavy, ako detské, kardiologické alebo onkologické nemocnice.
Malé a stredné nemocnice
Ide o nemocnice, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť, no nie sú hlavným zdravotníckym centrom väčšieho regiónu. Zriaďovateľmi sú zvyčajne súkromné subjekty, fyzické osoby, mestá, vyššie územné celky, štát alebo cirkev.