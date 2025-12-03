Kategórie
Natália Mišániová
dnes 3. decembra 2025 o 20:04
Čas čítania 0:25

TOP nemocnice 2025: Ktoré zariadenia sú najlepšie a ako dopadla tá tvoja?

TOP nemocnice 2025: Ktoré zariadenia sú najlepšie a ako dopadla tá tvoja?
Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Nemocnice hodnotili v dvoch kategóriách – veľké koncové nemocnice a malé či stredné regionálne zariadenia.

Inštitút INEKO zverejnil rebríček nemocníc na základe kvality starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2021 – 2024. Nemocnice, ktoré spĺňali kritériá komplexnosti a dostatočnej veľkosti vzorky, hodnotili v dvoch kategóriách. 

Veľké nemocnice 

Ide o tzv. koncové nemocnice so štátnym zriaďovateľom, ktoré riešia náročnejšie prípady a patria medzi najväčšie podľa počtu hospitalizácií, lôžok a tržieb. Do hodnotenia nepatria špecializované ústavy, ako detské, kardiologické alebo onkologické nemocnice.

Nemocnice Nemocnice
Zobraziť galériu
(2)

Malé a stredné nemocnice 

Ide o nemocnice, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť, no nie sú hlavným zdravotníckym centrom väčšieho regiónu. Zriaďovateľmi sú zvyčajne súkromné subjekty, fyzické osoby, mestá, vyššie územné celky, štát alebo cirkev.

Nemocnice Nemocnice Nemocnice Nemocnice
Zobraziť galériu
(6)
Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Zdroj: TASR/Henrich Mišovič
