TASR
dnes 15. januára 2026 o 6:30
Čas čítania 0:34

Po smrti dieťaťa v Žiari nad Hronom zadržali dve osoby. Polícia začala trestné stíhanie

Po smrti dieťaťa v Žiari nad Hronom zadržali dve osoby. Polícia začala trestné stíhanie
Zdroj: Facebook/Polícia SR – Bratislavský kraj

Vyšetrovatelia zatiaľ nikoho neobvinili a čakajú aj na posudky súdnych znalcov.

V súvislosti s podozrivým úmrtím dieťaťa v Žiari nad Hronom, o ktorom informovala polícia v utorok (13. 1.), zadržala polícia dve podozrivé osoby. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu zabitia. Informovala o tom banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie

Ako uviedla, v prípade vykonávajú žiarski kriminalisti intenzívne vyšetrovanie. „Bolo vykonaných viacero procesných úkonov,“ uviedla Kováčiková s tým, že žiarsky vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu zabitia. Podľa Kováčikovej však obvinenie voči konkrétnej osobe zatiaľ v tomto prípade vznesené nebolo.

„Na základe doposiaľ zistených informácií, ktorými polícia disponuje, ako aj na základe doterajšieho dôkazového materiálu, policajti zadržali v tejto súvislosti dve podozrivé osoby, ktoré boli umiestnené do policajnej cely,“ dodala policajná hovorkyňa. Podľa Kováčikovej budú v tomto prípade dôležité vyjadrenia súdnych znalcov z odboru zdravotníctva, s ktorými kriminalisti úzko spolupracujú.

policajné autá polícia SR
Zdroj: TASR/Pavol Zachar
