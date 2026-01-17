Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 17. januára 2026 o 7:30
Čas čítania 0:23

Štát mení pravidlá PN. Nové opatrenia od roku 2026 zaťažia firmy

1
Štát mení pravidlá PN. Nové opatrenia od roku 2026 zaťažia firmy

Ak PN vznikne ešte pred 1. januárom 2026, bude sa posudzovať podľa doterajších pravidiel.

Od 1. januára 2026 sa menia pravidlá pri práceneschopnosti. Zamestnávatelia budú musieť platiť náhradu mzdy dlhšie než doteraz. Kým dnes hradia prvých 10 dní PN, po novom to bude až 14 dní.

Výška náhrady sa nemení. Zamestnanec dostane 25 % denného základu počas prvých troch dní PN a 55 % od štvrtého do štrnásteho dňa. Až po 14. dni začne nemocenské vyplácať Sociálna poisťovňa.

Kompletný prehľad kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026, si môžete prečítať v tomto článku.
peniaze
Zdroj: PxHere
Domov
