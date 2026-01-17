Ak PN vznikne ešte pred 1. januárom 2026, bude sa posudzovať podľa doterajších pravidiel.
Od 1. januára 2026 sa menia pravidlá pri práceneschopnosti. Zamestnávatelia budú musieť platiť náhradu mzdy dlhšie než doteraz. Kým dnes hradia prvých 10 dní PN, po novom to bude až 14 dní.
Výška náhrady sa nemení. Zamestnanec dostane 25 % denného základu počas prvých troch dní PN a 55 % od štvrtého do štrnásteho dňa. Až po 14. dni začne nemocenské vyplácať Sociálna poisťovňa.
Ak PN vznikne ešte pred 1. januárom 2026, bude sa posudzovať podľa doterajších pravidiel.
Kompletný prehľad kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026, si môžete prečítať v tomto článku.
