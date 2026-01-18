Európski lídri vytvorili jednotný front proti najnovším hrozbám Donalda Trumpa.
Predstavitelia európskych krajín ostro odmietli hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten plánuje zaviesť clá voči ôsmim európskym štátom, ak USA nezískajú Grónsko. Predseda Európskej rady António Costa potvrdil, že Európska únia na tento nátlak dôrazne odpovie.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil Trumpov postup za neakceptovateľný a britský premiér Keir Starmer ho nazval „úplne scestným“. António Costa skritizoval Trumpovu taktiku a označil ju za hrozbu pre globálnu prosperitu. Podľa neho musia krajiny trhy otvárať, nie uzatvárať.
„Európska únia bude vždy a všade rozhodne brániť medzinárodné právo, počnúc územím jej členských štátov,“ vyhlásil Costa v paraguajskom Asuncióne.
Práve tam spolu so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou podpísal historickú obchodnú dohodu so zoskupením Mercosur. Von der Leyenová doplnila, že ohlásené clá by podkopali transatlantické vzťahy a zdôraznila jednotu Európy pri obrane vlastnej suverenity.
Emmanuel Macron na platforme X odkázal, že sa Francúzsko nenechá zastrašovať. Zdôraznil, že krajina naďalej podporuje Ukrajinu a trvá na vojenskom cvičení v Grónsku, ktoré iniciovalo Dánsko.
„Robíme to preto, lebo v stávke je bezpečnosť Arktídy a hraníc Európy,“ uviedol Macron.
Britský premiér Keir Starmer pripomenul, že o budúcnosti Grónska rozhodujú výhradne Dáni a Grónčania. Bezpečnosť Arktídy považuje za kľúčovú pre celé NATO, najmä kvôli hrozbám zo strany Ruska. Starmer plánuje o tejto téme hovoriť priamo s americkou vládou.
Švédsky premiér Ulf Kristersson vyhlásil, že krajina neustúpi tlaku z Washingtonu a vždy ochráni svojich susedov. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen neskrýval prekvapenie, keďže o bezpečnosti v regióne len pred pár dňami rokoval s viceprezidentom J. D. Vanceom.
Donald Trump na svojej platforme Truth Social oznámil, že od 1. februára uvalí na vybrané krajiny 10-percentné clá. Ak sa otázka Grónska nevyrieši, od júna ich plánuje zvýšiť na 25 percent. Tieto opatrenia zasiahnu tovar z: Dánska, Nórska, Švédska, Fínska,
Francúzska, Nemecka, Holandska a Veľkej Británie.