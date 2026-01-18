Zistite, pri akej hodnote v obci aj mimo nej riskujete nielen stovky eur, ale aj okamžité odobranie vodičského preukazu
Štát sa rozhodol prísnejšie postihovať prehnane rýchlu jazdu. Ministerstvo vnútra týmto krokom sleduje najmä vyššiu bezpečnosť na cestách, keďže vysoká rýchlosť často spôsobuje tragické dopravné nehody a výrazne zhoršuje ich následky.
Hoci zákon zachováva pôvodnú výšku pokút, policajti vám sankciu vystavia už pri nižšom prekročení povolenej rýchlosti než doteraz, informuje ministerstvo vnútra na svojom webe.
Štát navrhuje výrazné zníženie tolerancie v mestách a dedinách:
- Kým dnes platíte pokutu do 50 € pri prekročení do 20 km/h, po novom vás táto sankcia čaká už pri prekročení do 15 km/h.
- Rozpätie pokuty 30 – 400 € sa posúva na hranicu 16 až 30 km/h (dnes je to 21 – 50 km/h).
- Vysokú pokutu (250 – 800 €) dostanete už pri prekročení o 31 km/h a viac (namiesto súčasných 51 km/h a viac).
Prísnejšie pravidlá pocítia vodiči aj na cestách prvej triedy a diaľniciach:
- Limit pre pokutu do 50 € klesá zo súčasných 30 km/h na 25 km/h.
- Sankciu 30 – 400 € dostanete po novom v rozmedzí 26 až 40 km/h (dnes platí 31 – 60 km/h).
- Najvyššiu blokovú pokutu (250 – 800 €) vám policajt uloží už pri prekročení o 41 km/h a viac (dnes je to o 61 km/h a viac).
Pri takomto výraznom porušení predpisov získavajú policajti novú právomoc. Ak vodič prekročí stanovené limity (31 km/h v obci alebo 41 km/h mimo nej), policajt mu môže zadržať vodičský preukaz priamo na mieste.