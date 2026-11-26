Nepriaznivé zimné počasie zasiahlo dopravu na strednom Slovensku.
Vozidlá nad 12,5 tony, ktoré tranzitujú cez horský priechod Donovaly, aktuálne tadiaľ neprejdú. Informovala o tom na sociálnej sieti Banskobystrická regionálna správa ciest.
Dôvodom je husté sneženie. Horský priechod uzatvorili od 14:15.
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