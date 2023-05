Korunovácia Karola III. obrazom: pozri si fotografie zo slávnostnej ceremónie

Karol III. v sobotu zložil kráľovský sľub a bol oficiálne korunovaný. Na slávnostnom obrade sa zúčastnilo vyše 2000 hostí vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej. Refresher ti prináša fotogalériu, v ktorej sa môžeš pozrieť, ako korunovácia britského kráľa Karola III. prebiehala.

Pozri si fotografie z korunovácie

Kráľ Karol III. odprisahal vernosť Bohu a sľúbil, že bude spravodlivo vládnuť. Počas úvodu mu prítomní symbolicky potvrdili, že ho uznávajú ako panovníka. Korunovácia sa koná skoro 70 rokov po obrade Alžbety II.

Tradičný obrad sa uskutočnil vo Westminsterskom opátstve. Na situáciu počas korunovácie v uliciach dohliada až jedenásťtisíc policajtov, píšu Novinky.cz. Korunováciu sprevádzali aj protesty priaznivcov skupiny Republika, vystupujúcej proti monarchii. V dave sa nachádzalo niekoľko ľudí so žltými transparentmi s nápisom „Not my king“ (Nie je to môj kráľ).



Polícia dopoludnia zatkla 6 priaznivcov skupiny Republika, pričom neuviedla dôvod. Ľudskoprávna organizácia Human Right Watch (HRW) označila zatknutie za „neuveriteľne alarmujúce“. „Toto je niečo, čo by ste očakávali v Moskve, nie v Londýne,“ uviedla vo vyhlásení britská riaditeľka HRW Yasmine Ahmedová.