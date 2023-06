Nešlo o peniaze? Messi vysvetľuje, prečo prestúpil do amerického Interu Miami, ceny lístkov okamžite narástli o 1 000 %

Lionel Messi nejde do Barcelony a odmietol aj ponuku zo Saudskej Arábie. Argentínska hviezda sa rozhodla pokračovať v kariére v americkej MLS, pretože v novej sezóne bude nastupovať v drese Interu Miami.

Špekulácie o prestupe potvrdil samotný klub, ktorý na Twitteri zverejnil video na privítanie svojej novej hviezdy, ale veci uviedol na pravú mieru aj samotný Messi. Futbalista poskytol rozhovor španielskemu denníku Mundo Deportivo, kde vysvetľuje okolnosti prestupu.

Ceny lístkov na otvárací zápas sezóny už po začiatku špekulácií o prestupe Messiho raketovo narástli aj o viac ako 1 000 percent.

Nevyšla Barcelona, nechcel zostať v Európe

„Veľmi som sa chcel vrátiť,“ konštatuje Messi na margo Barcelony, no opisuje, že už nechcel zažiť situáciu, do akej sa dostal pri svojom odchode pred dvoma rokmi. „Nechcel som byť znovu v rovnakej situácii, čakať na to, čo sa stane, a nechávať svoju budúcnosť v rukách niekoho iného,“ hovorí.

Podľa vlastných slov mu Barcelona nevedela garantovať, či mu vôbec bude môcť ponúknuť zmluvu, pretože klub musí popredávať hráčov a poznižovať platy, čoho nechcel byť súčasťou.

„Urobil som rozhodnutie, že idem do Miami. Ešte som to neuzavrel na 100 percent. Chýba tomu pár vecí, ale rozhodli sme sa pokračovať týmto smerom. Keď sa nepodarila Barcelona, chcel som odísť z Európy, nebyť stredobodom pozornosti a myslieť viac na svoju rodinu,“ uzavrel Messi.

Podľa informácií portálu The Athletic by mal Messi zarábať 50 miliónov ročne ako základný plat. Navyše by mal dostávať podiel zo zisku od spoločnosti Adidas a podiel od firmy Apple z novej platformy MLS Season Pass. V budúcnosti by mal Messi dostať možnosť kúpiť vlastný MLS klub.





Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.