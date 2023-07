„Zaistili sme UFO s oveľa pokročilejšou technikou, ako máme my.“ Nové vyšetrovanie v Amerike rozpútalo ošiaľ, vláda čelí otázkam

Traja bývalí príslušníci amerických ozbrojených síl vypovedali v stredu pred vyšetrovacím podvýborom Snemovne reprezentantov Kongresu o takzvaných neidentifikovaných lietajúcich objektoch (UFO). Varovali pritom, že pozorované úkazy predstavujú problém pre národnú bezpečnosť a vláda informácie o UFO zatajuje, informuje o tom americká televízia CNN.



„Ak sú tieto neidentifikované anomálne fenomény (UAP) cudzie drony, tak je to akútny problém pre národnú bezpečnosť. Ak je to niečo iné, tak je to záležitosť pre vedu. V každom prípade sú neidentifikované objekty dôvodom obáv o bezpečnosť leteckej dopravy,“ vyhlásil pred členmi podvýboru bývalý pilot námorníctva Ryan Graves.

Teraz vedie združenie Američania za bezpečný vzdušný priestor, ktoré nabáda pilotov, aby nahlasovali incidenty s UAP. Vláda zverejnila v uplynulých rokoch niekoľko správ o pozorovaných UAP. Niektoré úkazy ostávajú nevysvetlené, iné označila za balóny, drony, vtáky, meteorologické javy alebo napríklad aj letiace igelitky.



O svojich vlastných pozorovaniach UAP hovoril pred podvýborom okrem Gravesa aj ďalší bývalý dôstojník námorníctva David Fravor a niekdajší spravodajský dôstojník letectva David Grusch.



„Technika, ktorú sme videli, bola oveľa pokročilejšia než tá naša,“ povedal Fravor o incidente, ktorého bol vraj svedkom v roku 2004. Grusch vyhlásil, že vláde sa podarilo zaistiť nielen techniku, ale aj telá pilotov, ktorí údajne neboli ľudské bytosti. Keď sa ho kongresmani pýtali na podrobnosti, priznal, že sám to nevidel, iba počul. Ale vraj im môže predložiť zoznam svedkov, ktorí o tom majú viac informácií.

