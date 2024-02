Na Slovenku končí 29 prevádzok známeho potravinového reťazca. Toto sú dátumy a lokality, ktorých sa zatváranie týka

Zatvárajú, pretože predajne boli dlhodobo v strate.

Franchisingová sieť potravín Žabka, ktorú vlastní Tesco, definitívne končí. 15 predajní bude do polovice marca zmenených na Tesco expres. Zvyšných 14 predajní definitívne uzavrie svoju prevádzku. Podľa plánov by mali byť už do konca februára všetky zatvorené.

Reťazec Tesco o zatváraní informoval už na konci minulého roka. Žabka končí, pretože jej prevádzky boli dlhší čas stratové. Niektoré z prevádzok sú už v súčasnosti zatvorené a iné to ešte len čaká.

Definitívny koniec Žabku čaká 29. februára, keď dôjde k zmene posledných dvoch bratislavských predajní na Tesco expres. Nižšie sú uvedené dve tabuľky, ktoré rozpisujú konkrétne dni zatvárania a aj predajne, ktorých sa to týka.