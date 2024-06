Slováci nebudú môcť pozerať zápasy EURO 2024 na ČT2. Vysielanie bude vo viacerých časoch prerušené

Čo sa deje: Slováci nebudú môcť pozerať zápasy EURO 2024 na českej stanici ČT2.

Na televíznych obrazovkách na nejaký čas neuvidíš vysielanie druhého kanála Českej televízie (ČT2), informuje Parabola.cz.

Dôvodom prerušenia sú rozdielne vysielacie práva na futbalové zápasy EURO 2024. V Českej republike ich vlastní Česká televízia a na Slovensku ich má televízia Markíza.

Na obrazovkách sa v čase zápasov objaví čierna obrazovka alebo text, že obsah nie je možné sledovať.

Prečo je to dôležité: Diváci na Slovensku, ktorí sú zvyknutí sledovať ČT2, by mali byť informovaní o prerušenom vysielaní, aby mohli nájsť alternatívne stanice na sledovanie zápasov.

Širší kontext: Televízny kanál nebudeš môcť sledovať počas štyroch dní. Ide konkrétne o 23. a 24. jún 2024 od 20.00 h do polnoci a 25. a 26. jún 2024 od 17.00 h do polnoci. Slovenskí fanúšikovia futbalu si však zápasy môžu pozrieť na kanáloch televízie Markíza alebo prostredníctvom streamovacej služby Voyo. Po skončení turnaja sa vysielanie vráti do normálu.

