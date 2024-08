Konflikt na Blízkom východe sa môže ešte viac rozšíriť.

Minister zahraničných vecí Tony Blinken varoval členov G7 pred útokom Iránu a Hizballáhu na Izrael.

Zaútočiť vraj môžu už dnes 5. augusta, informuje Axios.

Blinken telefonoval aj s irackým premiérom Muhammadom Šijom Súdáním, pričom poukázal na dôležitosť toho, že všetky strany musia prispieť k upokojeniu regionálneho napätia na Blízkom východe.

Prečo je to dôležité: Napätie na Blízkom východe v ostatných dňoch eskaluje a rastú obavy, že by vojna v Pásme Gazy medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas mohla prerásť do širšieho konfliktu.

Citát: „Zdôraznili, že je dôležité čo najskôr dokončiť dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov, o ktorej sa rokuje,“ dodávajú ministri vo vyhlásení.

Širší kontext: Vo vyhlásení francúzskeho ministerstva zahraničných vecí, citovanom denníkom The Times of Israel, sa uvádza, že sa ministri dohodli na vyzývaní všetkých strán na čo najväčšiu zdržanlivosť s cieľom zabrániť akýmkoľvek regionálnym otrasom, ktoré by mali ničivé dôsledky pre krajiny v regióne a pre mierové vyhliadky, počnúc trvalým prímerím v Pásme Gazy.

Pentagón v piatok oznámil, že Spojené štáty posilnia svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe a do oblasti nasadia ďalšie námorné plavidlá aj stíhaciu letku, aby ochránili amerických vojakov a Izrael v čase rastúceho napätia.