Podľa vedenia je ohrozený začiatok divadelnej sezóny.

Riaditelia Slovenského národného divadla posielajú ministerke kultúry Martine Šimkovičovej otvorený list, v ktorom žiadajú usmernenie v otázke fungovania SND.

Podľa riaditeľov je ohrozený začiatok divadelnej sezóny, pretože SND nie je schopné plniť si svoje zákonné a zmluvné povinnosti.

SND je už viac ako dva týždne bez štatutárneho zástupcu.

Prečo je to dôležité: Slovenské národné divadlo je jednou z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Ak divadlo nie je schopné plniť si svoje zákonné a zmluvné povinnosti, je ohrozený jeho riadny chod. Nedávne činy ministerky Šimkovičovej vysielajú signál celej kultúrnej komunite na Slovensku o tom, ako vláda pristupuje k vedúcim predstaviteľom kultúrnych inštitúcií.

Citát:„Týmto si Vás dovoľujeme opakovane požiadať o usmernenie, koho aktuálne, z hľadiska organizačných, právnych a technických otázok môžeme považovať, v súlade s právnymi predpismi, za štatutárny orgán SND,“ píšu v liste.

Širší kontext: Ministerka Šimkovičová odvolala 6. augusta generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku. O deň neskôr odvolala aj generálnu riaditeľku Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandru Kusú. Po zmenách vo vedení zo svojej funkcie rezignoval ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák a šéf Opery SND Martin Leginus. Divadlo tak zostalo bez vedenia.

Celé znenie listu

Vážená pani ministerka,



v súvislosti s Vaším odvolaním Mateja Drličku z pozície generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla ku dňu 06. 08. 2024 si Vás dovoľujeme opätovne požiadať o bezodkladné usmernenie v otázke ďalšieho fungovania Slovenského národného divadla (ďalej len „SND“), keďže k dnešnému dňu nebol vymenovaný nový ani poverený zastupujúci generálny riaditeľ a SND je už viac ako 2 týždne bez štatutárneho zástupcu. So žiadosťou o usmernenie Vás dvakrát kontaktoval, v mene SND a nás ostatných riaditeľov a vedúcich zamestnancov, dnes už bývalý ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák, avšak bez Vašej spätnej väzby.



Týmto si Vás dovoľujeme opakovane požiadať o usmernenie, koho aktuálne, z hľadiska organizačných, právnych a technických otázok môžeme považovať, v súlade s právnymi predpismi, za štatutárny orgán SND.



Ďalej tiež bezodkladne žiadame aj o usmernenie, ako má SND postupovať pri podpisovaní písomností, napr. uzatváranie zmluvných vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov, vyjadrenia na súdy, odpovede na žiadosti o informácie, vymenovávanie komisií na vyhodnocovanie verejných obstarávaní a iných písomností, keďže doteraz tieto úkony vykonával generálny riaditeľ SND v zmysle Štatútu SND a Kompetenčného poriadku SND. V mnohých prípadoch je SND viazané lehotami na zaslanie odpovede alebo vyjadrenia, taktiež aj v zmluvných vzťahoch, takže nepodpisovaním a verifikovaním týchto dokumentov môže dôjsť nielen k ohrozeniu novej nadchádzajúcej divadelnej sezóny, ale k tomu, že sa SND dostáva do omeškaní v plnení si zákonných či zmluvných povinností, čo je častokrát spojené nielen s finančnými sankciami, ale aj s oslabením postavenia v súdnych sporoch či iných konaniach.



V liste (oznámení) zo dňa 13. 08. 2024, ktorým „zneplatňujete“ odvolanie Niny Polákovej, sme sa dozvedeli, že za zastupujúceho štatutára sa označujete Vy sama. Ministerstvo kultúry SR vystupuje voči SND ako zriaďovateľ, avšak nemáme vedomosť o existencii právneho predpisu, ktorý by ministerku kultúry SR oprávňoval automaticky vykonávať úkony štatutárneho orgánu SND v čase, kedy tento nie je menovaný alebo poverený. Nemožno opomínať, že činnosť Ministerstva kultúry SR a SND podlieha verejnoprávnym normám, ktoré vychádzajú zo základných ústavných princípov. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky „štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“, z čoho možno dôvodne dovodzovať, že v prípade, ak žiadny právny predpis nepriznáva ministerke kultúry SR kompetenciu vystupovať ako štatutárny zástupca SND, nemôže sama z vlastného rozhodnutia vykonávať úkony, ktoré priznáva generálnemu riaditeľovi SND Štatút SND. V súvislosti s vyššie uvedeným si Vás preto tiež dovoľujeme požiadať o vysvetlenie, na základe akých právnych noriem a predpisov ste „zneplatnili“ odvolanie Niny Polákovej Matejom Drličkom, najmä ak konštatovanie neplatnosti úkonov majú v kompetencii výlučne súdy.



Iste uznáte, že nekonaním a neusmerňovaním zo strany zriaďovateľa čelí SND a najmä jeho zamestnanci neistote, zmätku a chaosu. Ohrozený je aj začiatok divadelnej sezóny, SND nie je aktuálne schopné plniť si svoje zákonné a zmluvné povinnosti a z uvedeného dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o čo najskoršie usmernenie a vysvetlenie, aby SND mohlo naďalej fungovať a vykonávať svoju činnosť v zmysle platných právnych predpisov.



Kičiňová Miriam, riaditeľka Činohry



Lanáková Petra, riaditeľka Úseku ľudských zdrojov



Maderič Matúš, riaditeľ Úseku GR



Rihák Samuel, riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní



Šajgalíková Barbora, riaditeľka komunikácie



Taliga Patrik, riaditeľ obchodu