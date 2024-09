Miroslav Výboh bol obvinený v rámci kauzy Mýtnik III.

Samosudca banskobystrického pracoviska Špecializovaného trestného súdu zastavil Miroslavovi Výbohovi trestné stíhanie z dôvodu premlčania. Rozhodnutie je právoplatné.

Výboh bol obvinený z prijatia 150-tisícového úplatku. Na zastavenie trestného stíhania upozornil portál Aktuality.sk.

Citát: „Samosudca Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, dňa 12.augusta 2024 uznesením rozhodol o zastavení trestného stíhania obžalovaného Ing. M. V., keďže je trestné stíhanie premlčané,“ priblížila hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.

Širší kontext: Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na Miroslava Výboha obžalobu v novembri 2021 za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku. Obvinený bol v rámci kauzy Mýtnik III.

Podnikateľ Miroslav Výboh je podľa portálu priateľom Roberta Fica aj Petra Pellegriniho. Vysoký úplatok 150-tisíc vraj prijal od IT podnikateľa Michala Suchobu. Výboh mal lobovať za jeho IT projekt. Úplatok mal byť v tom čase pre Petra Pellegriniho. Ten to ale poprel. Prijatie úplatku poprel aj samotný Výboh, ktorý sa pred súd nikdy nepostavil, pretože sa zdržiaval v zahraničí.

