Prvý novembrový týždeň bol bohatý na dôležité veci.

Premiér odišiel spolu s delegáciou do Číny, kde výrazne rozbehol sľubovanú politiku štyroch svetových strán. Buzola na jeho kompase dnes robí pohyby ako Huliak v štúdiu RTVS. Na pracovnej ceste nemohla chýbať ani ministerka Martina Šimkovičová, ktorá rokovala o posilnení spolupráce v oblasti kultúry. Kultúra už nemusí byť iba slovenská a žiadna iná? Po novom zrejme slovenská, čínska a žiadna iná.

Najdôležitejšou udalosťou tohto týždňa sú jednoznačne americké prezidentské voľby. Tie vyhral staronový prezident Donald Trump. Je otázne, čo jeho ďalšie obdobie v úrade prinesie. Je však jasné, že Američania si svojho prezidenta zvolili a nevadilo im ani to, že je usvedčený zo spáchania trestného činu.

V komentári týždňa preto prinášame 3 najdôležitejšie témy, ktoré tento týždeň hýbali Slovenskom a svetom.

Víťazstvo Donalda Trumpa

Víťazstvo bývalého prezidenta Donalda Trumpa nakoniec nebolo veľkým prekvapením. Aj republikáni stavili na šírenie dezinformácií, strachu a populistických riešení. Zafungovalo to vo zvyšku sveta, tak prečo nie aj v Amerike?

Slogan „America first“ Trumpovi pravdepodobne vyhral voľby. V Európe nám teda nezostáva nič iné ako s „napätím“ čakať na to, ako Trump v rekordne krátkom čase vyrieši migráciu, ekonomické problémy a vojnu na Ukrajine tak, ako sľuboval. Mnohí európski lídri by sa od staronového amerického prezidenta mohli učiť, ako sa robí poriadna populistická politika. Pri Trumpovi totiž aj Viktor Orbán vyzerá ako amatér.

Keď som sa ráno zobudila a videla som výsledky volieb, vedela som, že Trump sa tentokrát nebude sťažovať, že voľby boli zmanipulované. Volebné podvody sa predsa stávajú iba vtedy, keď dezinformátor nevyhrá voľby. Však? Však! Američania mohli v januári 2021 na vlastnej koži zistiť, ako sa najväčší bojovníci za demokraciu nevedeli zmieriť s víťazstvom poriadne zvoleného prezidenta Joea Bidena. Trumpove vyzývanie k boju a šírenie klamstiev o „ukradnutých“ voľbách malo za následok útok na Kapitol a úmrtie piatich ľudí.

Američanov však mierne diktátorské chúťky a vysoký vek Trumpa nevyrušili a voľby vyhral s relatívne vysokým náskokom voliteľov a dokázal presvedčiť voličov aj v rozhodujúcich štátoch. To, či je za tým zlá kampaň demokratov alebo nechuť amerických občanov voliť nie bielu ženu do Bieleho domu, bude v najbližších mesiacoch predmetom rôznych diskusií. Isté je však to, že Američania si za prezidenta zvolili človeka usvedčeného z trestného činu, ktorý počas kampane šíril bizarné a nenávistné klamstvá. Dobrou správou ale je, že aspoň mačky a psy sú v Springfielde „konečne“ v bezpečí.

THEY'RE EATING THE DOGS



THEY'RE EATING THE CATSpic.twitter.com/i8Rg0109uf — Keith Woods (@KeithWoodsYT) September 11, 2024

Poslanec Richard Glück sa zapáčil aj opozícii

Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť má nového šéfa. Richard Glück nahradil na pozícii Tibora Gašpara, ktorý sa stal novým podpredsedom parlamentu po tom, čo Ľuboš Blaha odišiel do Bruselu.

O Richardovi Glückovi médiá čo to popísali. Známym sa stal najmä počas volebnej kampane, keď vrazil Igorovi Matovičovi rovno do tváre. Pravý hák zrejme vie používať, no ako sa ukázalo, bojovať za svoju krajinu nechce.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial)

Mladý „smerácky vlk“ bude šéfovať brannobezpečnostnému výboru, no sám patrí k tisíckam mužov, ktorí štátu minulý rok odovzdali vyhlásenie, že v prípade vojny bojovať nepôjdu. Glück tvrdí, že odmieta bojovať za cudzie záujmy. Je dobré vedieť, že nový šéf dôležitého výboru na obranu a bezpečnosť berie obranu svojej krajiny za bojovanie za cudzie záujmy.

Poslanec Glück je však zrejme v parlamente veľmi obľúbený. Zapáčil sa dokonca aj časti opozície, ktorá za jeho zvolenie do funkcie veselo zahlasovala. Keďže sa hlasovalo v tajnej voľbe, nie je isté, ktorí z poslancov to boli. Nikto sa totiž nepriznal, že zahlasoval za poslanca, čo slovne aj fyzicky napáda svojich oponentov a ženám vysvetľuje, kedy by mali nahlásiť znásilnenie. Zrejme by to chcelo najať detektíva, ktorý vypočuje kompletne celú opozíciu a urobí podrobnú analýzu.

Tu je však dôležitá najmä výška motivácie, ktorá by opozičníkov presvedčila o tom, aby za Glücka zahlasovali. Prečo by predsa tajili to, že za poslanca zahlasovali, ak by o jeho kompetenciách boli presvedčení? Uvidíme, možno sa v blízkej budúcnosti dočkáme schválenia opozičného zákona, ktorý by v opačnom prípade určite neprešiel.

Uťahovať si zo seniorov je na Slovensku zakázané

Gymnázium na Bilíkovej ulici v Bratislave sa stalo na pár dní stredobodom záujmu slovenských seniorov. Žiaci gymnázia si dovolili prezliecť sa za smeráckych voličov, čo pobúrilo dokonca aj ministra Matúša Šutaja Eštoka. Kto by čakal, že pán minister bude mať čas vychovávať mladých ľudí?

Zdroj: Gymnázium Bilíkova

Šutaj Eštok žiakom odkázal, že ich halloweenská maska je obyčajná propaganda, za ktorú môžu „progresívni“ politici. Podobnú propagandu vraj „robili aj nacisti, aj komunisti“. Mne skôr obdobie nacizmu a komunizmu pripomína šikana mladých ľudí za vtip, ktorý si pripravili na súkromnú školskú akciu.

Šéf Jednoty dôchodcov na Slovensku Michal Kotian poslal riaditeľovi gymnázia otvorený list, v ktorom hovoril o neúcte mladých voči starším. Pokiaľ neviete, kto je Michal Kotian, stačí si pozrieť nejakú tlačovú besedu Smeru či Hlasu, v ktorej hovoria o dôchodkoch.

„Môžete zaručiť, že zajtra sa tí istí študenti nevysmejú niekoho iného – slabšieho, zraniteľnejšieho? Kde je hranica, ktorá nás má od týchto činov odradiť? Kde je hranica pre šikanu? Nie je toto tiež forma šikany starých ľudí, pán riaditeľ?“ napísal Kotian v liste.

Hovoriť o nevinnej satire mladých ľudí ako o propagande, ktorú robili nacisti aj komunisti, je nanajvýš znepokojujúce. Minister vnútra urobil zo žiakov stredných škôl verejné terče, na ktorých si môžu nahnevaní voliči vybiť svoj hnev. Toto už nie je šikana?