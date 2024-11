Širší kontext: Členovia posádky si všimli, že loď sa vychýlila z kurzu, a pokúsili sa zmeniť smer v domnienke, že stratili kontrolu nad loďou v dôsledku poruchy ovládania pohonu. Súd však zistil, že zabudli skontrolovať vypnutie autopilota. Namiesto toho, aby sa loď vyhla nebezpečenstvu, začala zrýchľovať smerom k útesu.

Vrak lode leží na stabilnej časti útesu zhruba 30 metrov pod hladinou. V nádržiach bolo asi 950 ton nafty, čo vyvolalo obavy zo vzniku ropnej škvrny, narušenia ekosystému a znehodnotenia dôležitých potravinových zdrojov. Záchranné tímy pracovali na vyzdvihnutí paliva bez väčších únikov.

NZ Navy ship accidentally left on autopilot before sinking, inquiry finds



New Zealand Navy chief Garin Golding admitted a “series of human errors” was to blame for the HMNZS Manawanui " crashing into a coral reef before sinking.



The inquiry’s first report, released Friday,… pic.twitter.com/q8bwZsQZEF