Bez účinných antibiotík môže týfus spôsobiť až 20 % úmrtí, pričom ročne ochorie 11 miliónov ľudí.

Týfus sa stal globálnou hrozbou kvôli rastúcej odolnosti tejto baktérie voči antibiotikám, informuje portál Science Alert.

Baktéria sa už viac ako 30 rokov prispôsobuje a vyvíja obranu proti liekom, ktoré kedysi účinne liečili túto chorobu. Kým v minulosti antibiotiká ako ampicilín a cefalosporíny spoľahlivo účinkovali, dnes už nezaberajú ani moderné lieky ako fluorochinolóny alebo azitromycín.

Znepokojujúci výskum z rokov 2014 až 2019 ukázal dramatický nárast superodolných kmeňov týfusu v južnej Ázii, konkrétne v Nepále, Pakistane, Bangladéši a Indii. Tieto kmene sú rezistentné na všetky dostupné antibiotiká, vrátane tých najnovších. Tento problém sa šíri aj do ďalších oblastí, ako sú východná Afrika, Veľká Británia, USA a Kanada.

Širší kontext: Odborníci varujú, že bez účinných antibiotík môže týfus spôsobiť až 20 % úmrtí u nakazených, pričom ročne ochorie 11 miliónov ľudí. Vedci apelujú na urýchlené zavedenie preventívnych opatrení, ako sú vakcíny, ktoré by mohli zabrániť šíreniu tejto smrteľnej choroby.

Južná Ázia predstavuje 70 % všetkých prípadov týfusu, ale ten sa môže rýchlo šíriť aj do iných častí sveta, ako ukázal prípad COVID-19. Niektoré krajiny, ako Pakistan, už začali s plošným očkovaním proti tejto chorobe, a ďalšie by mali nasledovať tento príklad. Očkovanie v mestách by mohlo znížiť úmrtnosť až o 36 %, čo predstavuje kľúčovú prevenciu pred potenciálnou budúcou pandémiou.

